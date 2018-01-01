Не молоддю єдиною: як на «Бандерштаті» відпочивають «поважні» фестивальники. ФОТО
Сьогодні, 19:05
Існує стереотип, що різноманітні тусовки та фестивалі відвідує лише молодь. Мовляв, і здоров'я у юнаків та дівчат ліпше, і сучасну музику вони знають краще.
Однак фестиваль українського духу "Бандерштат" єднає не лише тих, хто "у темі", а й тих, хто любить усе вітчизняне: від поетів та виконавців, котрі виступають на гутірках, до українських виробів, які продають у спеціально відведеній зоні.
Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку світлин із найстаршими відвідувачами "Бандерштату 2018". Вони, до слова, молодому поколінню не поступаються: ніжаться на сонці, куштують смаколики на фудкорті, катаються на атракціонах. роблять селфі та відриваються на концертах.
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Однак фестиваль українського духу "Бандерштат" єднає не лише тих, хто "у темі", а й тих, хто любить усе вітчизняне: від поетів та виконавців, котрі виступають на гутірках, до українських виробів, які продають у спеціально відведеній зоні.
Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку світлин із найстаршими відвідувачами "Бандерштату 2018". Вони, до слова, молодому поколінню не поступаються: ніжаться на сонці, куштують смаколики на фудкорті, катаються на атракціонах. роблять селфі та відриваються на концертах.
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