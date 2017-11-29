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Батько зґвалтував хвору 15-річну доньку

Батько зґвалтував хвору 15-річну доньку
В Україні 40-річний батько ґвалтував 15-річну дочку з діагнозом ДЦП.

Про це в Facebook заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.

"Мабуть, щось сталося в природі, але не можу інакше пояснити, чому навіть після такого розголосу інформації про необхідність створення реєстру статевих злочинців, посилення покарання за статеві злочини проти дітей, ці покидьки продовжують гвалтувати неповнолітніх. Чомусь вони впевнені, що цього не станеться. Вчора вночі, 4 серпня, оператору 102 зателефонував молодий хлопець і повідомив, що батько ґвалтує його 15-річну сестру, яка є інвалідом дитинства з діагнозом ДЦП", - написав Аброськін.

Зазначається, що під час огляду вилучили докази.


"Що буде далі? Суд, відсидить цей або інший покидьок, трапиться нова сім'я і знову згвалтоване життя дитини... Тому що через п'ять або десять років він уже нікому не буде відомий як гвалтівник дітей", - додав Аброськін.


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Теги: ґвалтування, батько, донька
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