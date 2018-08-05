У поліції розповіли про варіанти легалізації «євроблях»
Сьогодні, 18:17
Начальник Головного управління Національної поліції України Андрій Крищенко висловив думку про те, що всі автомобілі з іноземною реєстрацією потрібно беззастережно легалізувати, але після цього повністю заборонити їх ввезення в країну.
Таку заяву він зробив в інтерв’ю виданню «Лівий берег», – пише видання ZIK.
«Потрібно приймати жорстке законодавство. Навіть просто прибирати їх з вулиць. Я взагалі не розумію: в суверенній державі існує цілий пласт автомобілів з незрозумілими номерами! Так, є дипломати – у них офіційна реєстрація, є транзитні машини, які приїхали і поїхали. Але практику ввезення таких автомобілів потрібно заборонити. Легалізувати всі, що є, за якісь гроші і заборонити», – заявив Крищенко.
Говорячи про ДТП за участю «евроблях», Крищенко підкреслив, що скоюють злочини і провокують конфлікти не «евробляхи», а люди.
«Особливої різниці в злочинах, скоєних на «євробляхах» і звичайних машинах, немає», -сказав він.
При цьому Крищенко впевнений, що розкриття злочину на «євробляхах» займає більше часу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Таку заяву він зробив в інтерв’ю виданню «Лівий берег», – пише видання ZIK.
«Потрібно приймати жорстке законодавство. Навіть просто прибирати їх з вулиць. Я взагалі не розумію: в суверенній державі існує цілий пласт автомобілів з незрозумілими номерами! Так, є дипломати – у них офіційна реєстрація, є транзитні машини, які приїхали і поїхали. Але практику ввезення таких автомобілів потрібно заборонити. Легалізувати всі, що є, за якісь гроші і заборонити», – заявив Крищенко.
Говорячи про ДТП за участю «евроблях», Крищенко підкреслив, що скоюють злочини і провокують конфлікти не «евробляхи», а люди.
«Особливої різниці в злочинах, скоєних на «євробляхах» і звичайних машинах, немає», -сказав він.
При цьому Крищенко впевнений, що розкриття злочину на «євробляхах» займає більше часу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 6 серпня
Сьогодні, 19:00
В Альпах розбився пасажирський літак
Сьогодні, 18:34
У поліції розповіли про варіанти легалізації «євроблях»
Сьогодні, 18:17
У місті на Волині річку перетворили на смітник. ФОТО
Сьогодні, 17:33
Країни Європи накрила аномальна спека
Сьогодні, 17:04