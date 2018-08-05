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У поліції розповіли про варіанти легалізації «євроблях»

У поліції розповіли про варіанти легалізації «євроблях»
Начальник Головного управління Національної поліції України Андрій Крищенко висловив думку про те, що всі автомобілі з іноземною реєстрацією потрібно беззастережно легалізувати, але після цього повністю заборонити їх ввезення в країну.

Таку заяву він зробив в інтерв’ю виданню «Лівий берег», – пише видання ZIK.

«Потрібно приймати жорстке законодавство. Навіть просто прибирати їх з вулиць. Я взагалі не розумію: в суверенній державі існує цілий пласт автомобілів з незрозумілими номерами! Так, є дипломати – у них офіційна реєстрація, є транзитні машини, які приїхали і поїхали. Але практику ввезення таких автомобілів потрібно заборонити. Легалізувати всі, що є, за якісь гроші і заборонити», – заявив Крищенко.

Говорячи про ДТП за участю «евроблях», Крищенко підкреслив, що скоюють злочини і провокують конфлікти не «евробляхи», а люди.

«Особливої ​​різниці в злочинах, скоєних на «євробляхах» і звичайних машинах, немає», -сказав він.

При цьому Крищенко впевнений, що розкриття злочину на «євробляхах» займає більше часу.

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Теги: євробляхи, авто
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