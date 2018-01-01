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На Волині освятили новий храм

На Волині освятили новий храм
У селі Копачівка, що у Рожищенському районі, освятили храм святого Іллі. Церква належить до Київського патріархату.

Будівлю звели ще кілька місяців тому, перша служба відбулась на Великдень. Освятили церкву 5 серпня, - пише Волинь24.

Храм будували три роки за кошти мешканців сіл Копачівка і Башова. Також допомогли благодійники. До того шість років служби проходили у невеликій капличці, яка розміщувалась поблизу новозбудованої церкви. Прихожани радіють, адже тепер місця у храмі буде більше.

На освячення прибуло чимало християн, усі навіть не помістились у новозбудованому приміщенні.

Настоятель церкви отець Анатолій каже, що не важливо, де підносити молитву до Бога, а важливо робити це з відкритим серцем.

Це уже третій храм Київського патріархату, який освятили цьогоріч на Волині.

Владика Луцький і Волинський Михаїл, який завітав на освячення, каже, що волиняни активно будують церкви і це його дуже радує. Адже люди дбають про своє духовне здоров'я.

На Волині освятили новий храм
На Волині освятили новий храм

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Теги: храм, Копачівка
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