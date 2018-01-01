На Волині освятили новий храм





Будівлю звели ще кілька місяців тому, перша служба відбулась на Великдень. Освятили церкву 5 серпня, - пише



Храм будували три роки за кошти мешканців сіл Копачівка і Башова. Також допомогли благодійники. До того шість років служби проходили у невеликій капличці, яка розміщувалась поблизу новозбудованої церкви. Прихожани радіють, адже тепер місця у храмі буде більше.



На освячення прибуло чимало християн, усі навіть не помістились у новозбудованому приміщенні.



Настоятель церкви отець Анатолій каже, що не важливо, де підносити молитву до Бога, а важливо робити це з відкритим серцем.



Це уже третій храм Київського патріархату, який освятили цьогоріч на Волині.



Владика Луцький і Волинський Михаїл, який завітав на освячення, каже, що волиняни активно будують церкви і це його дуже радує. Адже люди дбають про своє духовне здоров'я.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Копачівка, що у Рожищенському районі, освятили храм святого Іллі. Церква належить до Київського патріархату.Будівлю звели ще кілька місяців тому, перша служба відбулась на Великдень. Освятили церкву 5 серпня, - пише Волинь24 Храм будували три роки за кошти мешканців сіл Копачівка і Башова. Також допомогли благодійники. До того шість років служби проходили у невеликій капличці, яка розміщувалась поблизу новозбудованої церкви. Прихожани радіють, адже тепер місця у храмі буде більше.На освячення прибуло чимало християн, усі навіть не помістились у новозбудованому приміщенні.Настоятель церкви отець Анатолій каже, що не важливо, де підносити молитву до Бога, а важливо робити це з відкритим серцем.Це уже третій храм Київського патріархату, який освятили цьогоріч на Волині.Владика Луцький і Волинський Михаїл, який завітав на освячення, каже, що волиняни активно будують церкви і це його дуже радує. Адже люди дбають про своє духовне здоров'я.

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