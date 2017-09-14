У Києві п’яний чоловік шаблею поранив перехожого





Інцидент стався близько опівночі 5 серпня, - інформує Нацональна поліція України.



"Працівники поліції встановили, що між чоловіками стався конфлікт, в результаті якого зловмисник поранив опонента. Потерпілого госпіталізували до лікарні, де надали допомогу", – йдеться в повідомленні.



Нападника затримали.



За інформацією ресурсу



"Підбіг до молодого чоловіка 1989 року народження і наніс йому удар в лобову область, а потім ще й передпліччя, – йдеться у публікації.



За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві п’яний чоловік з шаблею нападав на людей у Подільському районі. 49-річний киянин розбив голову молодому чоловікові.Інцидент стався близько опівночі 5 серпня, - інформує Нацональна поліція України."Працівники поліції встановили, що між чоловіками стався конфлікт, в результаті якого зловмисник поранив опонента. Потерпілого госпіталізували до лікарні, де надали допомогу", – йдеться в повідомленні.Нападника затримали.За інформацією ресурсу Київ оперативний , чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння і поводився дуже буйно."Підбіг до молодого чоловіка 1989 року народження і наніс йому удар в лобову область, а потім ще й передпліччя, – йдеться у публікації.За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі.

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