У Києві п’яний чоловік шаблею поранив перехожого
Сьогодні, 21:03
У Києві п’яний чоловік з шаблею нападав на людей у Подільському районі. 49-річний киянин розбив голову молодому чоловікові.
Інцидент стався близько опівночі 5 серпня, - інформує Нацональна поліція України.
"Працівники поліції встановили, що між чоловіками стався конфлікт, в результаті якого зловмисник поранив опонента. Потерпілого госпіталізували до лікарні, де надали допомогу", – йдеться в повідомленні.
Нападника затримали.
За інформацією ресурсу Київ оперативний, чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння і поводився дуже буйно.
"Підбіг до молодого чоловіка 1989 року народження і наніс йому удар в лобову область, а потім ще й передпліччя, – йдеться у публікації.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі.
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Інцидент стався близько опівночі 5 серпня, - інформує Нацональна поліція України.
"Працівники поліції встановили, що між чоловіками стався конфлікт, в результаті якого зловмисник поранив опонента. Потерпілого госпіталізували до лікарні, де надали допомогу", – йдеться в повідомленні.
Нападника затримали.
За інформацією ресурсу Київ оперативний, чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння і поводився дуже буйно.
"Підбіг до молодого чоловіка 1989 року народження і наніс йому удар в лобову область, а потім ще й передпліччя, – йдеться у публікації.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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