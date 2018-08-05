У місті на Волині річку перетворили на смітник. ФОТО





Про це пише



Нагадаємо, що нещодавно писали



Санепідемслужба проігнорувала повідомлення поліцейських, які виїхали на виклик Юлії Нехай – жінки, котра знайшла пакет. А міський голова запевнив, що влада сприятиме екологам провести обстеження водойм, розташованих у місті, зокрема, Риловиці, Луги та Смочі.



Тож місцеві мешканці скаржаться на жахливий стан річки: місток геть поламався, а з нього стрибають діти. Сама водойма заросла так, що жоден човен не пропливе. А ще минулого року там сплав влаштовували. До того усього ще й гілляки впали у воду.



Зазначається, що новоутворені джерела, які були виявлені на березі, засипали піском. Фахівців ніхто не викликав, щоб з’ясувати їх походження.



Відтак, поплавати можна хіба що ходячи ногами по дну. Річка обміліла, заросла, і стала вужчою.



"Насправді, якщо вдуматись, це – жахливо. Бо ми нічого не залишаємо своїм нащадкам. Місто поступово перетворюється на депресійне. Через відсутність роботи люди їдуть за кордон на заробітки, молодь виїжджає, бо не бачить перспектив. Що далі чекати, здогадатися не важко. Догосподарювалися", - пише видання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському місцеві мешканці нарікають на жахливий стан річки Луга, яка перетворилась на смітник.Про це пише Володимир-медіа Нагадаємо, що нещодавно писали про «страшну знахідку» у річці Луга . Мова йде про пакет з рештками мертвих тварин, який викинули у воду замість того, щоб закопати.Санепідемслужба проігнорувала повідомлення поліцейських, які виїхали на виклик Юлії Нехай – жінки, котра знайшла пакет. А міський голова запевнив, що влада сприятиме екологам провести обстеження водойм, розташованих у місті, зокрема, Риловиці, Луги та Смочі.Тож місцеві мешканці скаржаться на жахливий стан річки: місток геть поламався, а з нього стрибають діти. Сама водойма заросла так, що жоден човен не пропливе. А ще минулого року там сплав влаштовували. До того усього ще й гілляки впали у воду.Зазначається, що новоутворені джерела, які були виявлені на березі, засипали піском. Фахівців ніхто не викликав, щоб з’ясувати їх походження.Відтак, поплавати можна хіба що ходячи ногами по дну. Річка обміліла, заросла, і стала вужчою."Насправді, якщо вдуматись, це – жахливо. Бо ми нічого не залишаємо своїм нащадкам. Місто поступово перетворюється на депресійне. Через відсутність роботи люди їдуть за кордон на заробітки, молодь виїжджає, бо не бачить перспектив. Що далі чекати, здогадатися не важко. Догосподарювалися", - пише видання.

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