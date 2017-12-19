В Альпах розбився пасажирський літак

У швейцарських Альпах розбився літак. Жертвами авіакатастрофи могли стати близько 20 осіб.Про це повідомляють Факти з посиланням на Reuters.Влада надала мало інформації про кількість осіб на борту літака JU-Air, який розбився на західній стороні гори Піц Зегнас в кантоні Граубюнден в суботу.Місцеві ЗМІ та авіаційні веб-сайти повідомили, що літак, який здатний розмістити 17 пасажирів, двох пілотів і бортпровідника, розбився вщент і ніхто не вижив.За їх даними, всі місця в літаку були заброньовані.Уламки літака знайшли на висоті 2450 метрів над рівнем моря, в місці, оточеному з усіх боків списами.Причину аварії встановлює слідство.Повітряний простір над місцем катастрофи закрито, доступ до популярних туристичних маршрутів в околицях – заблокований.Авіакомпанія JU-Air була створена в 1982 році і пропонує екскурсії і чартерні рейси трьома літаками Junkers Ju-52. Вони побудовані в середині минулого століття і були виведені з експлуатації швейцарських військово-повітряних сил. Літаки відомі своїм неофіційним прізвиськом Тітонька Ю. Компанія поки призупинила польоти.