В Альпах розбився пасажирський літак
Сьогодні, 18:34
У швейцарських Альпах розбився літак. Жертвами авіакатастрофи могли стати близько 20 осіб.
Про це повідомляють Факти з посиланням на Reuters.
Влада надала мало інформації про кількість осіб на борту літака JU-Air, який розбився на західній стороні гори Піц Зегнас в кантоні Граубюнден в суботу.
Місцеві ЗМІ та авіаційні веб-сайти повідомили, що літак, який здатний розмістити 17 пасажирів, двох пілотів і бортпровідника, розбився вщент і ніхто не вижив.
За їх даними, всі місця в літаку були заброньовані.
Уламки літака знайшли на висоті 2450 метрів над рівнем моря, в місці, оточеному з усіх боків списами.
Причину аварії встановлює слідство.
Повітряний простір над місцем катастрофи закрито, доступ до популярних туристичних маршрутів в околицях – заблокований.
Авіакомпанія JU-Air була створена в 1982 році і пропонує екскурсії і чартерні рейси трьома літаками Junkers Ju-52. Вони побудовані в середині минулого століття і були виведені з експлуатації швейцарських військово-повітряних сил. Літаки відомі своїм неофіційним прізвиськом Тітонька Ю. Компанія поки призупинила польоти.
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Про це повідомляють Факти з посиланням на Reuters.
Влада надала мало інформації про кількість осіб на борту літака JU-Air, який розбився на західній стороні гори Піц Зегнас в кантоні Граубюнден в суботу.
Місцеві ЗМІ та авіаційні веб-сайти повідомили, що літак, який здатний розмістити 17 пасажирів, двох пілотів і бортпровідника, розбився вщент і ніхто не вижив.
За їх даними, всі місця в літаку були заброньовані.
Уламки літака знайшли на висоті 2450 метрів над рівнем моря, в місці, оточеному з усіх боків списами.
Причину аварії встановлює слідство.
Повітряний простір над місцем катастрофи закрито, доступ до популярних туристичних маршрутів в околицях – заблокований.
Авіакомпанія JU-Air була створена в 1982 році і пропонує екскурсії і чартерні рейси трьома літаками Junkers Ju-52. Вони побудовані в середині минулого століття і були виведені з експлуатації швейцарських військово-повітряних сил. Літаки відомі своїм неофіційним прізвиськом Тітонька Ю. Компанія поки призупинила польоти.
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