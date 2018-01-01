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Шацькі озера: як зросли ціни і що реконструюють. ВІДЕО

Шацькі озера: як зросли ціни і що реконструюють. ВІДЕО
Туристичний бум на Шацьких озерах за місяць до осені. Чи не вперше за все літо тут аншлаг відпочивальників. Бази, готелі та приватні садиби переповнені.

І хоча ціни цього сезону зросли приблизно на 10% – відпочивальників то не бентежить, тепер головне щоб умови були комфортними, - йдеться у сюжеті ICTV.

За місяць до осені на Шацьких озерах перший наплив відпочивальників. Поніжитися у теплих хвилях найглибшого озера України з’їхалися тисячі туристів. Це чи не перші спекотні вихідні тут за літо.

Ціни на житло цього сезону підвищили до 10%. Та вільних кімнат на ці вихідні вже немає. Розібрали усе – найдорожче за 2 тис. за будиночок, і навіть по 70 грн. за ліжко – щоправда зі зручностями надворі та за два кілометри до пляжу.

Кому жити немає де, встановлюють намети просто біля приватних садиб. Або ночують в автівках.

Зручний паркінг, ліхтарі та зручні входи на пляж. Проект на таку розбудову уже готовий – скоро шукатимуть підрядника.

А про центральну каналізацію у селі поки лише мріють. Сотні баз відпочинку довкола озера зливають нечистоти у вигрібні ями.

Та чиновники планують підвести сюди каналізацію завдяки проекту, який на 90% фінансує Європа, решту – бюджети різних рівнів.

Центральний пляж нарешті взялися облаштовувати, проклали дерев’яні доріжки, навезли білого пісочку, встановили смітники та біотуалети.

На улюбленому курорті волинян стане комфортно за два роки.


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Теги: Шацькі озера, Світязь, Волинь
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