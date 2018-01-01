Шацькі озера: як зросли ціни і що реконструюють. ВІДЕО





І хоча ціни цього сезону зросли приблизно на 10% – відпочивальників то не бентежить, тепер головне щоб умови були комфортними, - йдеться у сюжеті



За місяць до осені на Шацьких озерах перший наплив відпочивальників. Поніжитися у теплих хвилях найглибшого озера України з’їхалися тисячі туристів. Це чи не перші спекотні вихідні тут за літо.



Ціни на житло цього сезону підвищили до 10%. Та вільних кімнат на ці вихідні вже немає. Розібрали усе – найдорожче за 2 тис. за будиночок, і навіть по 70 грн. за ліжко – щоправда зі зручностями надворі та за два кілометри до пляжу.



Кому жити немає де, встановлюють намети просто біля приватних садиб. Або ночують в автівках.



Зручний паркінг, ліхтарі та зручні входи на пляж. Проект на таку розбудову уже готовий – скоро шукатимуть підрядника.



А про центральну каналізацію у селі поки лише мріють. Сотні баз відпочинку довкола озера зливають нечистоти у вигрібні ями.



Та чиновники планують підвести сюди каналізацію завдяки проекту, який на 90% фінансує Європа, решту – бюджети різних рівнів.



Центральний пляж нарешті взялися облаштовувати, проклали дерев’яні доріжки, навезли білого пісочку, встановили смітники та біотуалети.



На улюбленому курорті волинян стане комфортно за два роки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Туристичний бум на Шацьких озерах за місяць до осені. Чи не вперше за все літо тут аншлаг відпочивальників. Бази, готелі та приватні садиби переповнені.І хоча ціни цього сезону зросли приблизно на 10% – відпочивальників то не бентежить, тепер головне щоб умови були комфортними, - йдеться у сюжеті ICTV За місяць до осені на Шацьких озерах перший наплив відпочивальників. Поніжитися у теплих хвилях найглибшого озера України з’їхалися тисячі туристів. Це чи не перші спекотні вихідні тут за літо.Ціни на житло цього сезону підвищили до 10%. Та вільних кімнат на ці вихідні вже немає. Розібрали усе – найдорожче за 2 тис. за будиночок, і навіть по 70 грн. за ліжко – щоправда зі зручностями надворі та за два кілометри до пляжу.Кому жити немає де, встановлюють намети просто біля приватних садиб. Або ночують в автівках.Зручний паркінг, ліхтарі та зручні входи на пляж. Проект на таку розбудову уже готовий – скоро шукатимуть підрядника.А про центральну каналізацію у селі поки лише мріють. Сотні баз відпочинку довкола озера зливають нечистоти у вигрібні ями.Та чиновники планують підвести сюди каналізацію завдяки проекту, який на 90% фінансує Європа, решту – бюджети різних рівнів.Центральний пляж нарешті взялися облаштовувати, проклали дерев’яні доріжки, навезли білого пісочку, встановили смітники та біотуалети.На улюбленому курорті волинян стане комфортно за два роки.

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