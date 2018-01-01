6 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження екс-директор Волинського обласного територіального протитуберкульозного об’єднання, заслужений лікар України Василь Загорулько (на фото).
Вітаємо також іменинників сьогоднішнього дня – чоловіків з іменами Борис, Гліб, Роман і Харитон.
Бажаємо усім міцного здоров’я, наснаги й радості від життя.
6 серпня 1911 року в Кутаїсі письменниця Леся Українка завершила писати відому драму-феєрію «Лісова пісня», що описує Волинь з її природою та людьми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Вітаємо також іменинників сьогоднішнього дня – чоловіків з іменами Борис, Гліб, Роман і Харитон.
Бажаємо усім міцного здоров’я, наснаги й радості від життя.
6 серпня 1911 року в Кутаїсі письменниця Леся Українка завершила писати відому драму-феєрію «Лісова пісня», що описує Волинь з її природою та людьми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
6 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині змагатимуться фанати екстремальної їзди
05 серпень, 23:13
Рекордний «Бандерштат»: повідомили, скільки гостей побувало на фестивалі
05 серпень, 22:46
На Волині може з’явитися потужна сонячна електростанція
05 серпень, 22:26
Шацькі озера: як зросли ціни і що реконструюють. ВІДЕО
05 серпень, 21:51