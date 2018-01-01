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На Волині змагатимуться фанати екстремальної їзди

На Волині змагатимуться фанати екстремальної їзди
У Любомльському районі відбудуться змагання серед любителів екстремальної їзди бездоріжжям.

Заїзди відбудуться неділю, 26-го серпня, неподалік кемпінгу "Машівський бір", - пише КОРДОН.

Всі, хто бажає випробувати свою техніку і вміння керувати автомобілем у складних умовах, можуть отримати вичерпну інформацію, зателефонувавши за номером 096-4848336 (Андрій).

Адреналін, гарний настрій і яскраві видовища гарантовані!

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Теги: екстремальна їзда, змагання, машини
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