На Волині змагатимуться фанати екстремальної їзди





Заїзди відбудуться неділю, 26-го серпня, неподалік кемпінгу "Машівський бір", - пише



Всі, хто бажає випробувати свою техніку і вміння керувати автомобілем у складних умовах, можуть отримати вичерпну інформацію, зателефонувавши за номером 096-4848336 (Андрій).



Адреналін, гарний настрій і яскраві видовища гарантовані!

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