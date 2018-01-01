На Волині змагатимуться фанати екстремальної їзди
05 серпень, 23:13
У Любомльському районі відбудуться змагання серед любителів екстремальної їзди бездоріжжям.
Заїзди відбудуться неділю, 26-го серпня, неподалік кемпінгу "Машівський бір", - пише КОРДОН.
Всі, хто бажає випробувати свою техніку і вміння керувати автомобілем у складних умовах, можуть отримати вичерпну інформацію, зателефонувавши за номером 096-4848336 (Андрій).
Адреналін, гарний настрій і яскраві видовища гарантовані!
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Заїзди відбудуться неділю, 26-го серпня, неподалік кемпінгу "Машівський бір", - пише КОРДОН.
Всі, хто бажає випробувати свою техніку і вміння керувати автомобілем у складних умовах, можуть отримати вичерпну інформацію, зателефонувавши за номером 096-4848336 (Андрій).
Адреналін, гарний настрій і яскраві видовища гарантовані!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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