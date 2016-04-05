Волинські бюджети отримали на чверть більше податків, ніж минулоріч
Сьогодні, 03:36
За підсумками січня-липня 2018 року до бюджетів усіх рівнів на Волині сплачено 3,8 мільярда гривень податкових платежів - на 24,9% більше, ніж в аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє відділ організації роботи ГУ ДФС у Волинській області.
«Протягом семи місяців цього року загалом податкові надходження в області зросли на 755 мільйонів гривень. Варто відзначити, що позитивна динаміка нині характеризує ситуацію зі сплатою податків до державного та місцевих бюджетів. Зокрема, до загального фонду державного бюджету в області зібрано майже 1,7 мільярда гривень, тобто на 317,6 мільйона гривень більше минулорічного показника», - зазначає начальник ГУ ДФС у Волинській області Світлана Савчук.
Керівник волинських фіскалів підкреслила, що темпи наповнення місцевих бюджетів теж суттєво випереджують минулорічні показники.
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Про це повідомляє відділ організації роботи ГУ ДФС у Волинській області.
«Протягом семи місяців цього року загалом податкові надходження в області зросли на 755 мільйонів гривень. Варто відзначити, що позитивна динаміка нині характеризує ситуацію зі сплатою податків до державного та місцевих бюджетів. Зокрема, до загального фонду державного бюджету в області зібрано майже 1,7 мільярда гривень, тобто на 317,6 мільйона гривень більше минулорічного показника», - зазначає начальник ГУ ДФС у Волинській області Світлана Савчук.
Керівник волинських фіскалів підкреслила, що темпи наповнення місцевих бюджетів теж суттєво випереджують минулорічні показники.
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