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Волинська журналістка взяла участь у зйомках британського телешоу

Волинська журналістка взяла участь у зйомках британського телешоу
Волинська жуналістка Ася Хазова взяла участь у зйомках телешоу для британського каналу, які відбулися у Клевані, що на Рівненщині.

Про це дівчина написала на своїй сторінці у мережі Facebook, а також виклала світлини.

"Фото зі вчорашніх зйомок телевізійного шоу "Кріс Таррант. Екстремальні поїздки на залізниці" у Тунелі кохання (зйомки відбувалися по обидва боки) для телеканалу Channel 5 (Лондон, Велика Британія", - написала Хазова.

За її словами, учаники знімалися для шоу та були моделями для фото у рамках проекту "Соціальне мистецтво для усвідомлення", що реалізує ГО Центр підтримки громадських ініціатив "Чайка" спільно з ГО Центр ініціатив "Віадук".
Волинська журналістка взяла участь у зйомках британського телешоу
Волинська журналістка взяла участь у зйомках британського телешоу
Волинська журналістка взяла участь у зйомках британського телешоу
Волинська журналістка взяла участь у зйомках британського телешоу
Волинська журналістка взяла участь у зйомках британського телешоу

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Теги: журналістка, зйомки
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