Волинська журналістка взяла участь у зйомках британського телешоу
Сьогодні, 07:48
Волинська жуналістка Ася Хазова взяла участь у зйомках телешоу для британського каналу, які відбулися у Клевані, що на Рівненщині.
Про це дівчина написала на своїй сторінці у мережі Facebook, а також виклала світлини.
"Фото зі вчорашніх зйомок телевізійного шоу "Кріс Таррант. Екстремальні поїздки на залізниці" у Тунелі кохання (зйомки відбувалися по обидва боки) для телеканалу Channel 5 (Лондон, Велика Британія", - написала Хазова.
За її словами, учаники знімалися для шоу та були моделями для фото у рамках проекту "Соціальне мистецтво для усвідомлення", що реалізує ГО Центр підтримки громадських ініціатив "Чайка" спільно з ГО Центр ініціатив "Віадук".
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Про це дівчина написала на своїй сторінці у мережі Facebook, а також виклала світлини.
"Фото зі вчорашніх зйомок телевізійного шоу "Кріс Таррант. Екстремальні поїздки на залізниці" у Тунелі кохання (зйомки відбувалися по обидва боки) для телеканалу Channel 5 (Лондон, Велика Британія", - написала Хазова.
За її словами, учаники знімалися для шоу та були моделями для фото у рамках проекту "Соціальне мистецтво для усвідомлення", що реалізує ГО Центр підтримки громадських ініціатив "Чайка" спільно з ГО Центр ініціатив "Віадук".
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