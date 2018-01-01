Волинська журналістка взяла участь у зйомках британського телешоу

Волинська жуналісткавзяла участь у зйомках телешоу для британського каналу, які відбулися у Клевані, що на Рівненщині.Про це дівчина написала на своїй сторінці у мережі, а також виклала світлини."Фото зі вчорашніх зйомок телевізійного шоу "Кріс Таррант. Екстремальні поїздки на залізниці" у Тунелі кохання (зйомки відбувалися по обидва боки) для телеканалу Channel 5 (Лондон, Велика Британія", - написала Хазова.За її словами, учаники знімалися для шоу та були моделями для фото у рамках проекту "Соціальне мистецтво для усвідомлення", що реалізує ГО Центр підтримки громадських ініціатив "Чайка" спільно з ГО Центр ініціатив "Віадук".