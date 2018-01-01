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В Україні протягом серпня втопилося понад два десятки людей

В Україні протягом серпня втопилося понад два десятки людей
З початку серпня кількість утоплень в Україні вже налічує понад два десятки випадків. Серед загиблих чимало і дітей.

Про це повідомляє ДСНС.

Зокрема, 2 серпня на Одещині водолази знайшли та підняли на поверхню тіло хлопчика 2007 року народження, який ще 31 липня на саморобному плоту вийшов у Дністровський лиман, за 300 метрів від берега пірнув у воду та зник.

Цього ж дня на Вінниччині, під час купання на річці Південний Буг потонула дівчинка 2008 року народження.

Загалом, з початку року на водоймах країни вже загинуло 774 людини, з яких 79 дітей. При цьому врятовано 577 людей, у тому числі 105 дітей.

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Теги: потопельник, вода, небезпека
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