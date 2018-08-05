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Лікарні на Волині передали сучасне медобладнання

Лікарні на Волині передали сучасне медобладнання
Любешівська центральна районна лікарняу рамках реалізації проекту Світового банку отримала потужний хірургічний відсмоктувач.

Про це повідомляє Волинь.ua із посиланням на газету "Нове Життя".

Лікарні передали обладнання, яке закуповують у рамках реалізації субпроекту Світового банку «Вдосконалення медичної допомоги хворим із хворобами системи кровообігу у Волинській області» для закладів охорони здоров’я вторинного і третинного рівнів.

Хірургічний відсмоктувач застосовують при операціях. Також, за словами головного лікаря ЦРЛ Богдана Іванівна, цьогоріч медзаклад у рамках цього ж проекту отримає апарат для визначення зсідальних властивостей крові.

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Теги: лікарня, обладнання, медицина
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