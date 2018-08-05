Лікарні на Волині передали сучасне медобладнання
Сьогодні, 05:18
Любешівська центральна районна лікарняу рамках реалізації проекту Світового банку отримала потужний хірургічний відсмоктувач.
Про це повідомляє Волинь.ua із посиланням на газету "Нове Життя".
Лікарні передали обладнання, яке закуповують у рамках реалізації субпроекту Світового банку «Вдосконалення медичної допомоги хворим із хворобами системи кровообігу у Волинській області» для закладів охорони здоров’я вторинного і третинного рівнів.
Хірургічний відсмоктувач застосовують при операціях. Також, за словами головного лікаря ЦРЛ Богдана Іванівна, цьогоріч медзаклад у рамках цього ж проекту отримає апарат для визначення зсідальних властивостей крові.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Волинь.ua із посиланням на газету "Нове Життя".
Лікарні передали обладнання, яке закуповують у рамках реалізації субпроекту Світового банку «Вдосконалення медичної допомоги хворим із хворобами системи кровообігу у Волинській області» для закладів охорони здоров’я вторинного і третинного рівнів.
Хірургічний відсмоктувач застосовують при операціях. Також, за словами головного лікаря ЦРЛ Богдана Іванівна, цьогоріч медзаклад у рамках цього ж проекту отримає апарат для визначення зсідальних властивостей крові.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Лікарні на Волині передали сучасне медобладнання
Сьогодні, 05:18
В Україні протягом серпня втопилося понад два десятки людей
Сьогодні, 02:57
Волинянка скаржиться на «добиту» дорогу біля сучасного стадіону
Сьогодні, 01:16