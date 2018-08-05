Лікарні на Волині передали сучасне медобладнання





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Лікарні передали обладнання, яке закуповують у рамках реалізації субпроекту Світового банку «Вдосконалення медичної допомоги хворим із хворобами системи кровообігу у Волинській області» для закладів охорони здоров’я вторинного і третинного рівнів.



Хірургічний відсмоктувач застосовують при операціях. Також, за словами головного лікаря ЦРЛ Богдана Іванівна, цьогоріч медзаклад у рамках цього ж проекту отримає апарат для визначення зсідальних властивостей крові.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Любешівська центральна районна лікарняу рамках реалізації проекту Світового банку отримала потужний хірургічний відсмоктувач.Про це повідомляє Волинь.ua із посиланням на газету "Нове Життя".Лікарні передали обладнання, яке закуповують у рамках реалізації субпроекту Світового банку «Вдосконалення медичної допомоги хворим із хворобами системи кровообігу у Волинській області» для закладів охорони здоров’я вторинного і третинного рівнів.Хірургічний відсмоктувач застосовують при операціях. Також, за словами головного лікаря ЦРЛ, цьогоріч медзаклад у рамках цього ж проекту отримає апарат для визначення зсідальних властивостей крові.

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