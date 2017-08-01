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На Волині на мисливців за пернатими чатуватимуть спеціальні патрулі

На Волині на мисливців за пернатими чатуватимуть спеціальні патрулі
На Волині законність відстрілу птахів перевірятимуть патрульні екіпажі, до складу яких увідуть лісова охорона та поліція.

Про це інформує 5 канал.

Сергій Рудик мисливством займається вже понад два десятки років. На полювання ходить із друзями.

"Ми уже мисливці з досвідом і тому знаємо, де стояти, як стояти, як полювати. Перед тим робили обстеження, знаємо, де літ качки і через те, я думаю, полювання у нас вдале буде", - розповідає чоловік.

Перший постріл - і є здобич. Підстрелену качку приносить лабрадор Челсі.

У Горохівському районі мисливці вийшли на полювання, бо віднині офіційно стартував сезон відстрілу пернатих. Цього дня компанія чекала півроку.

"Першу качку, як сказати, цілують і все. Якщо мисливець застрелив першу свою качку. На качку треба добре навчитися – от по тарілочках люди як навчаться стріляти, то будуть добре і по качці стріляти. А поки навчаться – треба роки тренувань", - запевняє мисливець Сергій Омельчук.

"Можна так полювати, щоб тварини залишалися цілими. Трохи у бік стріляти, трохи не в ціль. Не обов'язково завжди вбивати, мусимо деколи і відпускати", - додає ще один поцінювувач мисливства Валерій Вальчук.

Біля місць, де дозволене полювання, патрулюють лісова охорона і поліція. Перевіряють, чи є у мисливців необхідні дозволи.

"Звіряємо номери рушниць з номерами в дозволах, передивляємось термін дії дозволу, до якого дійсний", - каже один із інспекторів.
Такі оперативні групи з виявлення браконьєрів курсують всією Волинню.

Як пояснив працівник управління лісового та мисливського господарства Волинської області Василь Сухопор, мисливець повинен мати:

посвідчення мисливця;
щорічну контрольну картку обліку дичини і порушень правил полювання;
відстрільну картку користувача мисливських угідь, на території якого він полює;
дозвіл на зброю;
паспорт на мисливську собаку, якщо така є.

Полюватимуть мисливці лише на вихідних. Сезон на відстріл пернатої дичини в Україні триватиме до кінця листопада.

Нагадаємо, сезон полювання на птахів на Волині відкрили 4 серпня.

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Теги: полювання, сезон, відстріл
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