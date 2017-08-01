На Волині на мисливців за пернатими чатуватимуть спеціальні патрулі
Сьогодні, 06:32
На Волині законність відстрілу птахів перевірятимуть патрульні екіпажі, до складу яких увідуть лісова охорона та поліція.
Про це інформує 5 канал.
Сергій Рудик мисливством займається вже понад два десятки років. На полювання ходить із друзями.
"Ми уже мисливці з досвідом і тому знаємо, де стояти, як стояти, як полювати. Перед тим робили обстеження, знаємо, де літ качки і через те, я думаю, полювання у нас вдале буде", - розповідає чоловік.
Перший постріл - і є здобич. Підстрелену качку приносить лабрадор Челсі.
У Горохівському районі мисливці вийшли на полювання, бо віднині офіційно стартував сезон відстрілу пернатих. Цього дня компанія чекала півроку.
"Першу качку, як сказати, цілують і все. Якщо мисливець застрелив першу свою качку. На качку треба добре навчитися – от по тарілочках люди як навчаться стріляти, то будуть добре і по качці стріляти. А поки навчаться – треба роки тренувань", - запевняє мисливець Сергій Омельчук.
"Можна так полювати, щоб тварини залишалися цілими. Трохи у бік стріляти, трохи не в ціль. Не обов'язково завжди вбивати, мусимо деколи і відпускати", - додає ще один поцінювувач мисливства Валерій Вальчук.
Біля місць, де дозволене полювання, патрулюють лісова охорона і поліція. Перевіряють, чи є у мисливців необхідні дозволи.
"Звіряємо номери рушниць з номерами в дозволах, передивляємось термін дії дозволу, до якого дійсний", - каже один із інспекторів.
Такі оперативні групи з виявлення браконьєрів курсують всією Волинню.
Як пояснив працівник управління лісового та мисливського господарства Волинської області Василь Сухопор, мисливець повинен мати:
посвідчення мисливця;
щорічну контрольну картку обліку дичини і порушень правил полювання;
відстрільну картку користувача мисливських угідь, на території якого він полює;
дозвіл на зброю;
паспорт на мисливську собаку, якщо така є.
Полюватимуть мисливці лише на вихідних. Сезон на відстріл пернатої дичини в Україні триватиме до кінця листопада.
Нагадаємо, сезон полювання на птахів на Волині відкрили 4 серпня.
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Про це інформує 5 канал.
Сергій Рудик мисливством займається вже понад два десятки років. На полювання ходить із друзями.
"Ми уже мисливці з досвідом і тому знаємо, де стояти, як стояти, як полювати. Перед тим робили обстеження, знаємо, де літ качки і через те, я думаю, полювання у нас вдале буде", - розповідає чоловік.
Перший постріл - і є здобич. Підстрелену качку приносить лабрадор Челсі.
У Горохівському районі мисливці вийшли на полювання, бо віднині офіційно стартував сезон відстрілу пернатих. Цього дня компанія чекала півроку.
"Першу качку, як сказати, цілують і все. Якщо мисливець застрелив першу свою качку. На качку треба добре навчитися – от по тарілочках люди як навчаться стріляти, то будуть добре і по качці стріляти. А поки навчаться – треба роки тренувань", - запевняє мисливець Сергій Омельчук.
"Можна так полювати, щоб тварини залишалися цілими. Трохи у бік стріляти, трохи не в ціль. Не обов'язково завжди вбивати, мусимо деколи і відпускати", - додає ще один поцінювувач мисливства Валерій Вальчук.
Біля місць, де дозволене полювання, патрулюють лісова охорона і поліція. Перевіряють, чи є у мисливців необхідні дозволи.
"Звіряємо номери рушниць з номерами в дозволах, передивляємось термін дії дозволу, до якого дійсний", - каже один із інспекторів.
Такі оперативні групи з виявлення браконьєрів курсують всією Волинню.
Як пояснив працівник управління лісового та мисливського господарства Волинської області Василь Сухопор, мисливець повинен мати:
посвідчення мисливця;
щорічну контрольну картку обліку дичини і порушень правил полювання;
відстрільну картку користувача мисливських угідь, на території якого він полює;
дозвіл на зброю;
паспорт на мисливську собаку, якщо така є.
Полюватимуть мисливці лише на вихідних. Сезон на відстріл пернатої дичини в Україні триватиме до кінця листопада.
Нагадаємо, сезон полювання на птахів на Волині відкрили 4 серпня.
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