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На кордоні з Польщею – черги: скупчилось 465 автівок

На кордоні з Польщею – черги: скупчилось 465 автівок
У понеділок на кордоні України і Польщі станом на 9:00 у шести пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стояли 465 автомобілів.

Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Зокрема, 50 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Устилуг - Зосін" на Волині.


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Теги: черги, кордон, Польща
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