На кордоні з Польщею – черги: скупчилось 465 автівок
Сьогодні, 10:16
У понеділок на кордоні України і Польщі станом на 9:00 у шести пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стояли 465 автомобілів.
Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Зокрема, 50 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Устилуг - Зосін" на Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Зокрема, 50 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Устилуг - Зосін" на Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На «Ягодині» у чоловіка митники знайшли канабіс
Сьогодні, 10:30
На кордоні з Польщею – черги: скупчилось 465 автівок
Сьогодні, 10:16
У Києві внаслідок моторошної аварії водій згорів живцем
Сьогодні, 09:31
Курс валют у Луцьку на 6 серпня
Сьогодні, 09:00