На кордоні з Польщею – черги: скупчилось 465 автівок





Про це передає



Зокрема, 50 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Устилуг - Зосін" на Волині.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок на кордоні України і Польщі станом на 9:00 у шести пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стояли 465 автомобілів.Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.Зокрема, 50 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Устилуг - Зосін" на Волині.

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