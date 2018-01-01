На «Ягодині» у чоловіка митники знайшли канабіс
Сьогодні, 10:30
Волинські митники на "Ягодині" вилучили наркотики у чоловіка.
Пасажир автомобіля, який в’їжджав в Україну, приховав від контролю канабіс, - про це інформує Волинська митниця ДФС.
Прозорий поліетиленовий пакетик з нею виявили під час повного митного огляду в особистих речах громадянина України.
Речовина вилучена для проведення її експертизи, до правоохоронних органів надіслано повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину за ч.2 ст.. 305 Кримінального Кодексу України.
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Пасажир автомобіля, який в’їжджав в Україну, приховав від контролю канабіс, - про це інформує Волинська митниця ДФС.
Прозорий поліетиленовий пакетик з нею виявили під час повного митного огляду в особистих речах громадянина України.
Речовина вилучена для проведення її експертизи, до правоохоронних органів надіслано повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину за ч.2 ст.. 305 Кримінального Кодексу України.
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