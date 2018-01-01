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Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО

Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Останній день "Бандерштату-2018" відгримів біля Луцька 5 серпня. Зранку фестивальники, які ще вчора відривалися під запальні ритми гуртів, пакують рюкзаки, аби вирушити додому, у своє звичне життя.

Попри те, що фестиваль цьогоріч відвідала рекордна кількість відвідувачів - 14 тисяч, люди вже вкотре продемонстрували, що вони екологічно свідомі.

На час фестивалю тут діяв роздільний збір сміття, а симпатичні екоактивістки у яскравих футболках охочих викинути пластик разом зі склом мотивували плакатами "посортуй зі мною". Сьогодні зранку контейнери для збору вщерть заповнені відходами, а сміття, яке не вмістилося, в пакетах акуратно складають поряд.

Фестивальне поле лишилося практично чистим. Лише де-не-де лежать поодинокі зірвані браслети чи стакани з-під кави, залишені недобросовісними відвідувачами. Однак їх вже незабаром приберуть волонтери. Ще одною перепоною, до якої прибиває сміття, котре потрапило в річку, став міст - тут скупчилися пластикові пляшки та стакани, які принесла течія.

Наметове містечко вже давно прокинулося, і поки хтось доснідує, інші повним ходом хтось складають намети, скручують карімати та вирушають до вокзалу - їхати додому, аби, можливо, наступного року знову повернутися сюди. Тому фестивальники, яких легко впізнати за туристичним вирядом, заповнюють вулиці міста.

Тим часом на фестивальному полі активна робоча фаза знову стартує для волонтерів та працівників сцени, перед якими стоїть нелегке завдання. Вони мають все швидко і акуратно демонтувати, аби вже зовсім скоро про те, що тут були тисячі людей, нагадувала лише витоптана трава на місцях, де раніше стояла сцена.

Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО

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Теги: Бандерштат, ранок
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