Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ

Під Луцьком 5 серпня відгуляли третій день фестивалю українського духу "Бандерштат-2018" - гості дійства відривалися на повну, а спеку на фестивальному полі окропив приємний дощик.Попри те, що 5 серпня дехто вже зібрався їхати додому, аби встигнути у понеділок на роботу, чимало поціновувачів якісної музики не змогли проміняти можливість класно відпочити на перспективу задушливого офісу. Тому навіть надвечір із території фесту в напрямку вокзалу прямувало зовсім небагато людей.Третій фестивальний день виявився не менш насиченим, ніж попередні. Як і раніше, кишіло малечею дитяче містечко, на фуд-кортах зі швидкістю світла розліталися хот-доги та лимонад, а прохолодна локація для гутірок щораз більше заповнювалася людьми.Гутіркову сцену "відкрив" нардеп, далі естафету підхопили творці проекту «Ukraїnеr», журналістка, письменник, лідер "С14", письменник та музикантта нардепТиха сцена, з-поміж іншого, порадувала виступами Жені і Каті, гуртів Zerno, Мері, а "вишенькою на торті" став завершальний виступ ніжно-ліричних "Один в Каное".На головній розпочали із виступу луцького гурту MOTANKA, а "хедували" "Без Обмежень" та "Друга Ріка". Поціновувачі важкої музики відривалися під FARINHATE, АННА та інших "важковаговиків".Вже традиційно на фестивалі емоції виплескувалися через край. Тожпідготувало добірку світлин з миттєвостями та щасливими обличчями фестивальників 5 серпня.