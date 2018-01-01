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Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ

Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Під Луцьком 5 серпня відгуляли третій день фестивалю українського духу "Бандерштат-2018" - гості дійства відривалися на повну, а спеку на фестивальному полі окропив приємний дощик.

Попри те, що 5 серпня дехто вже зібрався їхати додому, аби встигнути у понеділок на роботу, чимало поціновувачів якісної музики не змогли проміняти можливість класно відпочити на перспективу задушливого офісу. Тому навіть надвечір із території фесту в напрямку вокзалу прямувало зовсім небагато людей.

Третій фестивальний день виявився не менш насиченим, ніж попередні. Як і раніше, кишіло малечею дитяче містечко, на фуд-кортах зі швидкістю світла розліталися хот-доги та лимонад, а прохолодна локація для гутірок щораз більше заповнювалася людьми.

Гутіркову сцену "відкрив" нардеп Володимир Парасюк, далі естафету підхопили творці проекту «Ukraїnеr», журналістка Ольга Юркова, письменник Іван Байдак, лідер "С14" Євген Карась, письменник та музикант Сергій Жадан та нардеп Олександр Шевченко.

Тиха сцена, з-поміж іншого, порадувала виступами Жені і Каті, гуртів Zerno, Мері, а "вишенькою на торті" став завершальний виступ ніжно-ліричних "Один в Каное".

На головній розпочали із виступу луцького гурту MOTANKA, а "хедували" "Без Обмежень" та "Друга Ріка". Поціновувачі важкої музики відривалися під FARINHATE, АННА та інших "важковаговиків".

Вже традиційно на фестивалі емоції виплескувалися через край. Тож Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку світлин з миттєвостями та щасливими обличчями фестивальників 5 серпня.
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ

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Теги: Бандерштат, фестиваль, третій день
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