У Ковелі через «забудькувату» жінку ледь не згоріла квартира





Про це розповів начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Ковельського міськвиконкому Юрій Дідковський, - пише



Так, мешканка однієї із квартир багатоповерхівки хотіла підігріти собі їжу. Поставила її на ввімкнену плиту і, певно, забула про це.

Страва почала підгорати. Їдкий дим швидко розповсюдився по квартирі і, зрештою, вирвався на зовні. Була викликана пожежно-рятувальну службу.



На щастя, ніхто не постраждав.



За кілька днів потому, як доповів Юрій Дідковський, машини пожежної виїжджали на гасіння вогню на вулицю Міцкевича. У багатоповерхівці горіла квартира. Причиною загоряння називають коротке замикання нового холодильника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі днями трапився неприємний інцидент по вулиці 1 Грудня, що в самісінькому центрі міста.Про це розповів начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Ковельського міськвиконкому, - пише ПроКовель Так, мешканка однієї із квартир багатоповерхівки хотіла підігріти собі їжу. Поставила її на ввімкнену плиту і, певно, забула про це.Страва почала підгорати. Їдкий дим швидко розповсюдився по квартирі і, зрештою, вирвався на зовні. Була викликана пожежно-рятувальну службу.На щастя, ніхто не постраждав.За кілька днів потому, як доповів Юрій Дідковський, машини пожежної виїжджали на гасіння вогню на вулицю Міцкевича. У багатоповерхівці горіла квартира. Причиною загоряння називають коротке замикання нового холодильника.

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