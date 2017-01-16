вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі через «забудькувату» жінку ледь не згоріла квартира

У Ковелі через «забудькувату» жінку ледь не згоріла квартира
У Ковелі днями трапився неприємний інцидент по вулиці 1 Грудня, що в самісінькому центрі міста.

Про це розповів начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Ковельського міськвиконкому Юрій Дідковський, - пише ПроКовель.

Так, мешканка однієї із квартир багатоповерхівки хотіла підігріти собі їжу. Поставила її на ввімкнену плиту і, певно, забула про це.
Страва почала підгорати. Їдкий дим швидко розповсюдився по квартирі і, зрештою, вирвався на зовні. Була викликана пожежно-рятувальну службу.

На щастя, ніхто не постраждав.

За кілька днів потому, як доповів Юрій Дідковський, машини пожежної виїжджали на гасіння вогню на вулицю Міцкевича. У багатоповерхівці горіла квартира. Причиною загоряння називають коротке замикання нового холодильника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: жінка, дим, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Не молоддю єдиною: як на «Бандерштаті» відпочивають «поважні» фестивальники. ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Другий шанс на життя: як у Луцьку оперують на відкритому серці. ФОТО 18+
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Не с*ри, де живеш»: на Волині діти граються сміттям. ФОТО
Сьогодні, 11:33
Землетруси в Індонезії: загинули майже 100 людей. ВІДЕО
Сьогодні, 11:14
У Ковелі через «забудькувату» жінку ледь не згоріла квартира
Сьогодні, 11:09
Третій день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 11:07
Волинян просять допомогти онкохворому підлітку
Сьогодні, 10:54
Схожі новини
На Волині чоловік підрізав жінку На Волині чоловік підрізав жінку
16 січень, 2017, 15:12
У Ковельському районі чаркування закінчилось вбивством У Ковельському районі чаркування закінчилось вбивством
14 листопад, 2016, 12:45
У Ковелі поліцейські зловили росіянина, якого депортували з Білорусі У Ковелі поліцейські зловили росіянина, якого депортували з Білорусі
Сьогодні, 11:43
«Не с*ри, де живеш»: на Волині діти граються сміттям. ФОТО «Не с*ри, де живеш»: на Волині діти граються сміттям. ФОТО
Сьогодні, 11:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині в аварії постраждали двоє людей
Сьогодні, 12:39
 0
Розповіли деталі скандалу, через який закривають луцьку автостанцію
Сьогодні, 12:39
 0
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Сьогодні, 12:28
 0
На Волині у водоймах втопилось троє людей
Сьогодні, 12:13
 0
У Ковелі поліцейські зловили росіянина, якого депортували з Білорусі
Сьогодні, 11:43
 0
Медіа
відео
1/8