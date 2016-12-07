Землетруси в Індонезії: загинули майже 100 людей. ВІДЕО





Про це повідомила



Раніше повідомлялося про 37 загиблих.



Кілька сотень людей постраждали від стихійного лиха в неділю. Магнітуда підземних поштовхів дійшла до 7. Вони торкнулися сусіднього остріва Балі, де відчувалися кілька секунд.



Матарам, найбільше місто на острові, серйозно постраждало від землетрусу. Безліч будівель отримали пошкодження, оскільки не розраховані на такі навантаження. Жителі міста масово вибігали на вулиці, щоб не опинитися під уламками будинків. Окремі райони Матарама залишилися без електроенергії.



Новий землетрус став вже другим за останній тиждень на острові Ломбок.



29 липня там було зафіксовано землетрус магнітудою 6,4. Внаслідок цього тоді загинули 16 осіб, ще близько 160 осіб отримали поранення. Були зруйновані і пошкоджені сотні будинків.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Щонайменше 82 особи загинули під час землетрусу на острові Ломбок в Індонезії.Про це повідомила ТСН з посиланням на BBC News.Раніше повідомлялося про 37 загиблих.Кілька сотень людей постраждали від стихійного лиха в неділю. Магнітуда підземних поштовхів дійшла до 7. Вони торкнулися сусіднього остріва Балі, де відчувалися кілька секунд.Матарам, найбільше місто на острові, серйозно постраждало від землетрусу. Безліч будівель отримали пошкодження, оскільки не розраховані на такі навантаження. Жителі міста масово вибігали на вулиці, щоб не опинитися під уламками будинків. Окремі райони Матарама залишилися без електроенергії.Новий землетрус став вже другим за останній тиждень на острові Ломбок.29 липня там було зафіксовано землетрус магнітудою 6,4. Внаслідок цього тоді загинули 16 осіб, ще близько 160 осіб отримали поранення. Були зруйновані і пошкоджені сотні будинків.

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