«Не с*ри, де живеш»: на Волині діти граються сміттям. ФОТО

У Ковелі, на вулиці Тімірязєва, люди залишають сміття просто в дворі.Про це написаву Facebook-спільноті «КовельLife».Він закликав мешканців будинків 1-3 тримати порядок та проявити виховання.«Так практично кожного дня у дворі мусор. 05.08.18 діти бігали з тестами для вагітності які валялись біля мусору....» - зазначив чоловік.«Після дощів там завжди «стоїть» здорова калюжа у якій плаває той вонючий, гниючий мусор, і там же граються діти.... (діти можуть заразитися всілякими хворобами не із-за того, що іде дитинство і їм хочеться «погасати» по калюжі, а тому що є ліниві ідіоти які виносять мусор не на мусорку і навіть не на трактор який також там їздить.)У спеку тут воняє.... Ідіотів вистачає, але людоньки де ваша совість??? "Не сери де живеш"» – йдеться у дописі.