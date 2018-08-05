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«Не с*ри, де живеш»: на Волині діти граються сміттям. ФОТО

«Не с*ри, де живеш»: на Волині діти граються сміттям. ФОТО
У Ковелі, на вулиці Тімірязєва, люди залишають сміття просто в дворі.

Про це написав Ilias Shakriat у Facebook-спільноті «КовельLife».

Він закликав мешканців будинків 1-3 тримати порядок та проявити виховання.

«Так практично кожного дня у дворі мусор. 05.08.18 діти бігали з тестами для вагітності які валялись біля мусору....» - зазначив чоловік.

«Після дощів там завжди «стоїть» здорова калюжа у якій плаває той вонючий, гниючий мусор, і там же граються діти.... (діти можуть заразитися всілякими хворобами не із-за того, що іде дитинство і їм хочеться «погасати» по калюжі, а тому що є ліниві ідіоти які виносять мусор не на мусорку і навіть не на трактор який також там їздить.)

У спеку тут воняє.... Ідіотів вистачає, але людоньки де ваша совість??? "Не сери де живеш"» – йдеться у дописі.
«Не с*ри, де живеш»: на Волині діти граються сміттям. ФОТО

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Теги: сміття, Ковель, проблема, Волинь
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