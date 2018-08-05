«Не с*ри, де живеш»: на Волині діти граються сміттям. ФОТО
Сьогодні, 11:33
У Ковелі, на вулиці Тімірязєва, люди залишають сміття просто в дворі.
Про це написав Ilias Shakriat у Facebook-спільноті «КовельLife».
Він закликав мешканців будинків 1-3 тримати порядок та проявити виховання.
«Так практично кожного дня у дворі мусор. 05.08.18 діти бігали з тестами для вагітності які валялись біля мусору....» - зазначив чоловік.
«Після дощів там завжди «стоїть» здорова калюжа у якій плаває той вонючий, гниючий мусор, і там же граються діти.... (діти можуть заразитися всілякими хворобами не із-за того, що іде дитинство і їм хочеться «погасати» по калюжі, а тому що є ліниві ідіоти які виносять мусор не на мусорку і навіть не на трактор який також там їздить.)
У спеку тут воняє.... Ідіотів вистачає, але людоньки де ваша совість??? "Не сери де живеш"» – йдеться у дописі.
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Про це написав Ilias Shakriat у Facebook-спільноті «КовельLife».
Він закликав мешканців будинків 1-3 тримати порядок та проявити виховання.
«Так практично кожного дня у дворі мусор. 05.08.18 діти бігали з тестами для вагітності які валялись біля мусору....» - зазначив чоловік.
«Після дощів там завжди «стоїть» здорова калюжа у якій плаває той вонючий, гниючий мусор, і там же граються діти.... (діти можуть заразитися всілякими хворобами не із-за того, що іде дитинство і їм хочеться «погасати» по калюжі, а тому що є ліниві ідіоти які виносять мусор не на мусорку і навіть не на трактор який також там їздить.)
У спеку тут воняє.... Ідіотів вистачає, але людоньки де ваша совість??? "Не сери де живеш"» – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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