На Волині у водоймах втопилось троє людей

На Волині за минулий тиждень на водоймах області втопилося три людини.Так, 2 серпня у селі Губин Горохівського району зі штучної водойми місцеві мешканці витягли тіло громадянина 2010 р.н, - інформує ДСНС у Волинській області.3 та 5 серпня працівники групи водолазно-рятувального відділення Управління ДСНС у Волинській області двічі виїздили на пошукові аварійно-рятувальні роботи з підйому загиблих з водойм на поверхню.Так, 3 серпня в озері Сірче, що у селі Добре Камінь-Каширського району, знайшли та підняли на поверхню тіло громадянина 1993 р.н. А 5 серпня зі штучної водойми, що знаходиться у селі Воротнів Луцького району, тіло чоловіка 1972 р.н.