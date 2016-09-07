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На Волині у водоймах втопилось троє людей

На Волині у водоймах втопилось троє людей
На Волині за минулий тиждень на водоймах області втопилося три людини.

Так, 2 серпня у селі Губин Горохівського району зі штучної водойми місцеві мешканці витягли тіло громадянина 2010 р.н, - інформує ДСНС у Волинській області.

3 та 5 серпня працівники групи водолазно-рятувального відділення Управління ДСНС у Волинській області двічі виїздили на пошукові аварійно-рятувальні роботи з підйому загиблих з водойм на поверхню.

Так, 3 серпня в озері Сірче, що у селі Добре Камінь-Каширського району, знайшли та підняли на поверхню тіло громадянина 1993 р.н. А 5 серпня зі штучної водойми, що знаходиться у селі Воротнів Луцького району, тіло чоловіка 1972 р.н.


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Теги: утоплення, водойми, Волинь
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