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На Волині в аварії постраждали двоє людей

На Волині в аварії постраждали двоє людей
У Любомльському районі внаслідок ДТП травмувався водій та пасажир мотоцикла.

Учора, 5 серпня, на грунтовій дорозі поблизу села Почапи внаслідок пададіння із мотоцикла «Иж Планета 5» травмувався водій та пасажир транспортного засобу, - інформує ГУНП у Волинській області.

За його кермом перебував 24-річний житель Любомльскього району. Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху, що призвело до падіння транспортного засобу.

Внаслідок ДТП водій та 28-річний пасажир мотоцикла отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.


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Теги: аварія, Волинь
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