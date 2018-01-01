На Волині в аварії постраждали двоє людей

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У Любомльському районі внаслідок ДТП травмувався водій та пасажир мотоцикла.
Учора, 5 серпня, на грунтовій дорозі поблизу села Почапи внаслідок пададіння із мотоцикла «Иж Планета 5» травмувався водій та пасажир транспортного засобу, - інформує ГУНП у Волинській області.
За його кермом перебував 24-річний житель Любомльскього району. Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху, що призвело до падіння транспортного засобу.
Внаслідок ДТП водій та 28-річний пасажир мотоцикла отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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Учора, 5 серпня, на грунтовій дорозі поблизу села Почапи внаслідок пададіння із мотоцикла «Иж Планета 5» травмувався водій та пасажир транспортного засобу, - інформує ГУНП у Волинській області.
За його кермом перебував 24-річний житель Любомльскього району. Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху, що призвело до падіння транспортного засобу.
Внаслідок ДТП водій та 28-річний пасажир мотоцикла отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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