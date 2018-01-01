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Приват24 запустив сервіс «Тверезий водій»*

Приват24 запустив сервіс «Тверезий водій»*
Послуга «Автодрайвер» допоможе клієнтам викликати водія для транспортування автомобіля та його нетверезого власника додому. Нова послуга реалізована спільно з British Auto Club у рамках сервісу «Допомога водію».

«Ми дбаємо про наших клієнтів, – зазначає керівник напряму E-commerce ПриватБанку Христина Кармазіна. – Тому радимо знайти «Автодрайвер» у Приват24 поки ви тверезі, щоб пальці пам’ятали, де знаходиться кнопка виклику послуги. Кнопка реалізована поки що тільки для мобільних пристроїв на базі Android».

Для того, щоб скористатися послугою, необхідно зайти в Privat24, обрати розділ «Транспорт»/«Допомога водієві», «натиснути» кнопку на екрані смартфону, подаючи заявку на надання допомоги. Протягом 2 хвилин зателефонує оператор, погодить вартість послуги й відправить автодрайвера за потрібною адресою. При цьому водієві навіть не доведеться уточнювати, де саме він перебуває, – мобільний додаток через GPS визначить його місцеперебування.

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Теги: ПриватБанк, водій, послуга
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