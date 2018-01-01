Двоє волинян «спалились» з наркотиками
Сьогодні, 12:58
У Луцьку на проспекті Відродження вчора, 5 серпня, патрульні виявили у 27-річного місцевого жителя пакунок із амфетаміном. Наркотики вилучили.
Цього ж дня у Ковелі поліцейські вилучили у 18-річного хлопця паперовий згорток із марихуаною, який знаходився у кишені його штанів, - інформує ГУНП у Волинській області.
Вилучене направили на дослідження у Волинський експертно-криміналістичний центр МВС України.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
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Цього ж дня у Ковелі поліцейські вилучили у 18-річного хлопця паперовий згорток із марихуаною, який знаходився у кишені його штанів, - інформує ГУНП у Волинській області.
Вилучене направили на дослідження у Волинський експертно-криміналістичний центр МВС України.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
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