Двоє волинян «спалились» з наркотиками

У Луцьку на проспекті Відродження вчора, 5 серпня, патрульні виявили у 27-річного місцевого жителя пакунок із амфетаміном. Наркотики вилучили.Цього ж дня у Ковелі поліцейські вилучили у 18-річного хлопця паперовий згорток із марихуаною, який знаходився у кишені його штанів, - інформує ГУНП у Волинській області.Вилучене направили на дослідження у Волинський експертно-криміналістичний центр МВС України.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.