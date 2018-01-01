вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Двоє волинян «спалились» з наркотиками

Двоє волинян «спалились» з наркотиками
У Луцьку на проспекті Відродження вчора, 5 серпня, патрульні виявили у 27-річного місцевого жителя пакунок із амфетаміном. Наркотики вилучили.

Цього ж дня у Ковелі поліцейські вилучили у 18-річного хлопця паперовий згорток із марихуаною, який знаходився у кишені його штанів, - інформує ГУНП у Волинській області.

Вилучене направили на дослідження у Волинський експертно-криміналістичний центр МВС України.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: наркотики, волиняни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Не молоддю єдиною: як на «Бандерштаті» відпочивають «поважні» фестивальники. ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Другий шанс на життя: як у Луцьку оперують на відкритому серці. ФОТО 18+
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За три місяці українські заробітчани переслали з Польщі 800 мільйонів доларів
Сьогодні, 13:20
На Волині горіла стерня. ФОТО
Сьогодні, 13:08
Двоє волинян «спалились» з наркотиками
Сьогодні, 12:58
Розповіли деталі скандалу, через який закривають луцьку автостанцію
Сьогодні, 12:39
На Волині в аварії постраждали двоє людей
Сьогодні, 12:39
Схожі новини
Судили наркоділка, який хотів вивезти у Польщу канабіс Судили наркоділка, який хотів вивезти у Польщу канабіс
03 серпень, 10:58
У Луцьку поліція спіймала двох молодиків з наркотиками У Луцьку поліція спіймала двох молодиків з наркотиками
02 серпень, 12:19
На Волині 17 людей потрапили до лікарні через укус змій На Волині 17 людей потрапили до лікарні через укус змій
31 липень, 17:02
На городі волинянки знайшли наркотичний мак На городі волинянки знайшли наркотичний мак
31 липень, 12:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині перекинувся автобус: повідомили подробиці аварії
Сьогодні, 13:45
 0
Географія «Бандерштату»: звідки любителі музики їхали на фестиваль
Сьогодні, 13:42
 0
«Кожен раз б'ю собі машину»: лучанин нарікає на жахливий стан дороги
Сьогодні, 13:41
 0
За три місяці українські заробітчани переслали з Польщі 800 мільйонів доларів
Сьогодні, 13:20
 0
На Волині горіла стерня. ФОТО
Сьогодні, 13:08
 0
Медіа
відео
1/8