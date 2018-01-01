На Волині горіла стерня. ФОТО
Сьогодні, 13:08
У селі Риковичі Іваничівського району загорілася стерня. Причина пожежі – нехтування правил пожежної безпеки.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Волинській області.
Ліквідували загорання працівники 18-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Іваничі спільно з місцевими пожежними командами сіл Риковичі та Павлівка.
Загалом у період 30 липня – 5 серпня співробітники підрозділів пожежно-рятувальної служби Волинської області ліквідували 16 пожеж.
Причиною цих пожеж є нехтування правил пожежної безпеки громадянами.
Зокрема на даний момент триває жнивна кампанія на території області, тому працюють рейдові групи фахівців ДСНС, які пильнуватимуть за дотриманням протипожежних вимог в екосистемах особливо в місцях збирання врожаю, в лісах та торфовищах.
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Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Волинській області.
Ліквідували загорання працівники 18-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Іваничі спільно з місцевими пожежними командами сіл Риковичі та Павлівка.
Загалом у період 30 липня – 5 серпня співробітники підрозділів пожежно-рятувальної служби Волинської області ліквідували 16 пожеж.
Причиною цих пожеж є нехтування правил пожежної безпеки громадянами.
Зокрема на даний момент триває жнивна кампанія на території області, тому працюють рейдові групи фахівців ДСНС, які пильнуватимуть за дотриманням протипожежних вимог в екосистемах особливо в місцях збирання врожаю, в лісах та торфовищах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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