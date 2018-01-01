На Волині горіла стерня. ФОТО





Про це повідомили у



Ліквідували загорання працівники 18-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Іваничі спільно з місцевими пожежними командами сіл Риковичі та Павлівка.



Загалом у період 30 липня – 5 серпня співробітники підрозділів пожежно-рятувальної служби Волинської області ліквідували 16 пожеж.



Причиною цих пожеж є нехтування правил пожежної безпеки громадянами.



Зокрема на даний момент триває жнивна кампанія на території області, тому працюють рейдові групи фахівців ДСНС, які пильнуватимуть за дотриманням протипожежних вимог в екосистемах особливо в місцях збирання врожаю, в лісах та торфовищах.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Риковичі Іваничівського району загорілася стерня. Причина пожежі – нехтування правил пожежної безпеки.Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Волинській області.Ліквідували загорання працівники 18-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Іваничі спільно з місцевими пожежними командами сіл Риковичі та Павлівка.Загалом у період 30 липня – 5 серпня співробітники підрозділів пожежно-рятувальної служби Волинської області ліквідували 16 пожеж.Причиною цих пожеж є нехтування правил пожежної безпеки громадянами.Зокрема на даний момент триває жнивна кампанія на території області, тому працюють рейдові групи фахівців ДСНС, які пильнуватимуть за дотриманням протипожежних вимог в екосистемах особливо в місцях збирання врожаю, в лісах та торфовищах.

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