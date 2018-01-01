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На Волині горіла стерня. ФОТО

На Волині горіла стерня. ФОТО
У селі Риковичі Іваничівського району загорілася стерня. Причина пожежі – нехтування правил пожежної безпеки.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Волинській області.

Ліквідували загорання працівники 18-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Іваничі спільно з місцевими пожежними командами сіл Риковичі та Павлівка.

Загалом у період 30 липня – 5 серпня співробітники підрозділів пожежно-рятувальної служби Волинської області ліквідували 16 пожеж.

Причиною цих пожеж є нехтування правил пожежної безпеки громадянами.

Зокрема на даний момент триває жнивна кампанія на території області, тому працюють рейдові групи фахівців ДСНС, які пильнуватимуть за дотриманням протипожежних вимог в екосистемах особливо в місцях збирання врожаю, в лісах та торфовищах.
На Волині горіла стерня. ФОТО
На Волині горіла стерня. ФОТО

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Теги: пожежа, Волинь
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