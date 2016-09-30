За три місяці українські заробітчани переслали з Польщі 800 мільйонів доларів





90% від усіх переказів іноземців, що працюють у Польщі, припадає саме на українців, - пише



Українські громадяни, які працюють у Польщі, за три місяці вислали додому майже 3 мільярди злотих або 800 мільйонів доларів.



Це - майже 90% від усіх переказів іноземців, що працюють у сусідній державі. Про це повідомляє Центробанк Польщі.



Переважно гроші висилають українці, які їдуть до сусідньої країни на тимчасові заробітки. Загалом у Польщі працює майже мільйон наших громадян.





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