За три місяці українські заробітчани переслали з Польщі 800 мільйонів доларів
Сьогодні, 13:20
Українці переслали з Польщі рекордну суму грошей – майже 3 мільярди злотих.
90% від усіх переказів іноземців, що працюють у Польщі, припадає саме на українців, - пише ТСН.
Українські громадяни, які працюють у Польщі, за три місяці вислали додому майже 3 мільярди злотих або 800 мільйонів доларів.
Це - майже 90% від усіх переказів іноземців, що працюють у сусідній державі. Про це повідомляє Центробанк Польщі.
Переважно гроші висилають українці, які їдуть до сусідньої країни на тимчасові заробітки. Загалом у Польщі працює майже мільйон наших громадян.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
90% від усіх переказів іноземців, що працюють у Польщі, припадає саме на українців, - пише ТСН.
Українські громадяни, які працюють у Польщі, за три місяці вислали додому майже 3 мільярди злотих або 800 мільйонів доларів.
Це - майже 90% від усіх переказів іноземців, що працюють у сусідній державі. Про це повідомляє Центробанк Польщі.
Переважно гроші висилають українці, які їдуть до сусідньої країни на тимчасові заробітки. Загалом у Польщі працює майже мільйон наших громадян.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
За три місяці українські заробітчани переслали з Польщі 800 мільйонів доларів
Сьогодні, 13:20
На Волині горіла стерня. ФОТО
Сьогодні, 13:08
Двоє волинян «спалились» з наркотиками
Сьогодні, 12:58