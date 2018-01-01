«Кожен раз б'ю собі машину»: лучанин нарікає на жахливий стан дороги

У Луцьку обурені станом дороги на вулиці Карбишева, що поблизу Волинського обласного наркологічного диспансеру.Про це на платформі "Відкрите місто" написав місцевий жительЗа словами чоловіка, на повороті до наркодиспансеру неможливо заїхати автомобілем, не зачепивши дном яму, яка вже там більше року."Прошу засипте її хоч чимось, бо вже не можна терпіти, скільки раз заїжджаю, кожен раз б'ю собі машину і згадую владу, яка не звертає на УВАГУ!" - йдеться у повідомленні.