«Кожен раз б'ю собі машину»: лучанин нарікає на жахливий стан дороги
Сьогодні, 13:41
У Луцьку обурені станом дороги на вулиці Карбишева, що поблизу Волинського обласного наркологічного диспансеру.
Про це на платформі "Відкрите місто" написав місцевий житель Дмитро Сацюк.
За словами чоловіка, на повороті до наркодиспансеру неможливо заїхати автомобілем, не зачепивши дном яму, яка вже там більше року.
"Прошу засипте її хоч чимось, бо вже не можна терпіти, скільки раз заїжджаю, кожен раз б'ю собі машину і згадую владу, яка не звертає на УВАГУ!" - йдеться у повідомленні.
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Про це на платформі "Відкрите місто" написав місцевий житель Дмитро Сацюк.
За словами чоловіка, на повороті до наркодиспансеру неможливо заїхати автомобілем, не зачепивши дном яму, яка вже там більше року.
"Прошу засипте її хоч чимось, бо вже не можна терпіти, скільки раз заїжджаю, кожен раз б'ю собі машину і згадую владу, яка не звертає на УВАГУ!" - йдеться у повідомленні.
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