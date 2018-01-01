Географія «Бандерштату»: звідки любителі музики їхали на фестиваль
Сьогодні, 13:42
На фестиваль українського духу «Бандерштат» їхали люди з найрізноманітніших міст та країн планети.
Про це повідомили у прес-службі фестивалю.
Зокрема, були фестивальники з Росії, Польщі (Перемишль), Білорусі, Китаю, Австралії, Нової Зеландії, США (Нью-Йорк), Великої Британії (Лондон) та Німеччини.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ранок після фестивалю «Бандерштат»
Також дивіться фоторепортажі з «Бандерштату»:
Перший день фестивалю
Другий день фестивалю
Третій день фестивалю
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Про це повідомили у прес-службі фестивалю.
Зокрема, були фестивальники з Росії, Польщі (Перемишль), Білорусі, Китаю, Австралії, Нової Зеландії, США (Нью-Йорк), Великої Британії (Лондон) та Німеччини.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ранок після фестивалю «Бандерштат»
Також дивіться фоторепортажі з «Бандерштату»:
Перший день фестивалю
Другий день фестивалю
Третій день фестивалю
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