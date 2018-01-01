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Географія «Бандерштату»: звідки любителі музики їхали на фестиваль

Географія «Бандерштату»: звідки любителі музики їхали на фестиваль
На фестиваль українського духу «Бандерштат» їхали люди з найрізноманітніших міст та країн планети.

Про це повідомили у прес-службі фестивалю.

Зокрема, були фестивальники з Росії, Польщі (Перемишль), Білорусі, Китаю, Австралії, Нової Зеландії, США (Нью-Йорк), Великої Британії (Лондон) та Німеччини.

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Також дивіться фоторепортажі з «Бандерштату»:

Перший день фестивалю
Другий день фестивалю
Третій день фестивалю

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Теги: Бандерштат, фестиваль, Луцьк
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