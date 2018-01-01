На Волині перекинувся автобус: повідомили подробиці аварії
Сьогодні, 13:45
В автобусі, який перекинувся і з'їхав у кювет на Волині, було 45 дітей.
4 серпня близько 16:00 на трасі «Луцьк – Маневичі» біля селища Колки потрапив у дорожньо-транспортну пригоду автобус міжнародного сполучення, що прямував з Білорусі до Болгарії, - повідомили у прес-службі волинських рятувальників.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: на Волині перекинувся автобус з білорусами, які їхали в Болгарію
У результаті автопригоди автобус з’їхав на узбіччя, перекинувся та впав у кювет.
У салоні перебували 45 дітей, 12 супроводжуючих дорослих та двоє водіїв. У результаті аварії ніхто не постраждав.
До ліквідації надзвичайної події залучалися чергова варта 13-ої Державної пожежно-рятувальної частини селища Маневичі та співробітники Аварійно-рятувальної частини загону спецпризначення, які за допомогою великогабаритної пожежно-рятувальної техніки та автокрану, перевернули автобус та встановили його на тверду ділянку дороги.
До підйому автобуса долучилися також працівники лісового господарства з технікою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
4 серпня близько 16:00 на трасі «Луцьк – Маневичі» біля селища Колки потрапив у дорожньо-транспортну пригоду автобус міжнародного сполучення, що прямував з Білорусі до Болгарії, - повідомили у прес-службі волинських рятувальників.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: на Волині перекинувся автобус з білорусами, які їхали в Болгарію
У результаті автопригоди автобус з’їхав на узбіччя, перекинувся та впав у кювет.
У салоні перебували 45 дітей, 12 супроводжуючих дорослих та двоє водіїв. У результаті аварії ніхто не постраждав.
До ліквідації надзвичайної події залучалися чергова варта 13-ої Державної пожежно-рятувальної частини селища Маневичі та співробітники Аварійно-рятувальної частини загону спецпризначення, які за допомогою великогабаритної пожежно-рятувальної техніки та автокрану, перевернули автобус та встановили його на тверду ділянку дороги.
До підйому автобуса долучилися також працівники лісового господарства з технікою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині перекинувся автобус: повідомили подробиці аварії
Сьогодні, 13:45
На Волині горіла стерня. ФОТО
Сьогодні, 13:08