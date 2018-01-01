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На Волині перекинувся автобус: повідомили подробиці аварії

На Волині перекинувся автобус: повідомили подробиці аварії
В автобусі, який перекинувся і з'їхав у кювет на Волині, було 45 дітей.

4 серпня близько 16:00 на трасі «Луцьк – Маневичі» біля селища Колки потрапив у дорожньо-транспортну пригоду автобус міжнародного сполучення, що прямував з Білорусі до Болгарії, - повідомили у прес-службі волинських рятувальників.

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У результаті автопригоди автобус з’їхав на узбіччя, перекинувся та впав у кювет.

У салоні перебували 45 дітей, 12 супроводжуючих дорослих та двоє водіїв. У результаті аварії ніхто не постраждав.

До ліквідації надзвичайної події залучалися чергова варта 13-ої Державної пожежно-рятувальної частини селища Маневичі та співробітники Аварійно-рятувальної частини загону спецпризначення, які за допомогою великогабаритної пожежно-рятувальної техніки та автокрану, перевернули автобус та встановили його на тверду ділянку дороги.

До підйому автобуса долучилися також працівники лісового господарства з технікою.

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Теги: дтп, аварія, автобус, Колки
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