На Волині перекинувся автобус: повідомили подробиці аварії

В автобусі, який перекинувся і з'їхав у кювет на Волині, було 45 дітей.4 серпня близько 16:00 на трасі «Луцьк – Маневичі» біля селища Колки потрапив у дорожньо-транспортну пригоду автобус міжнародного сполучення, що прямував з Білорусі до Болгарії, - повідомили у прес-службі волинських рятувальників.У результаті автопригоди автобус з’їхав на узбіччя, перекинувся та впав у кювет.У салоні перебували 45 дітей, 12 супроводжуючих дорослих та двоє водіїв. У результаті аварії ніхто не постраждав.До ліквідації надзвичайної події залучалися чергова варта 13-ої Державної пожежно-рятувальної частини селища Маневичі та співробітники Аварійно-рятувальної частини загону спецпризначення, які за допомогою великогабаритної пожежно-рятувальної техніки та автокрану, перевернули автобус та встановили його на тверду ділянку дороги.До підйому автобуса долучилися також працівники лісового господарства з технікою.