На Чернігівщині родина опинилась в реанімації через отруєння
Сьогодні, 14:21
На Чернігівщині сім’я з трьох осіб потрапила в реанімацію через отруєння невідомою речовиною.
У напівпритомному стані всього за декілька годин опинились бабуся, її онучка, та півторарічна дівчинка, - пишуть Факти.
Захворіли навіть коти та собаки. Медики кажуть – ще б година зволікань – і люди б просто не вижили.
Спочатку думали, що в усьому винна неякісна їжа. Пізніше з’ясувалося, що причиною отруєння стало обприскування кукурудзяного поля, яке знаходиться у 100 метрах від будинку потерпілих. З’ясувалося, що за день до цього над полем літав вертоліт.
Природу отрути дізнатися так і не вдалося.
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У напівпритомному стані всього за декілька годин опинились бабуся, її онучка, та півторарічна дівчинка, - пишуть Факти.
Захворіли навіть коти та собаки. Медики кажуть – ще б година зволікань – і люди б просто не вижили.
Спочатку думали, що в усьому винна неякісна їжа. Пізніше з’ясувалося, що причиною отруєння стало обприскування кукурудзяного поля, яке знаходиться у 100 метрах від будинку потерпілих. З’ясувалося, що за день до цього над полем літав вертоліт.
Природу отрути дізнатися так і не вдалося.
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