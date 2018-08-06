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На Чернігівщині родина опинилась в реанімації через отруєння

На Чернігівщині родина опинилась в реанімації через отруєння
На Чернігівщині сім’я з трьох осіб потрапила в реанімацію через отруєння невідомою речовиною.

У напівпритомному стані всього за декілька годин опинились бабуся, її онучка, та півторарічна дівчинка, - пишуть Факти.

Захворіли навіть коти та собаки. Медики кажуть – ще б година зволікань – і люди б просто не вижили.

Спочатку думали, що в усьому винна неякісна їжа. Пізніше з’ясувалося, що причиною отруєння стало обприскування кукурудзяного поля, яке знаходиться у 100 метрах від будинку потерпілих. З’ясувалося, що за день до цього над полем літав вертоліт.

Природу отрути дізнатися так і не вдалося.

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Теги: отруєння, Чернігівщина
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