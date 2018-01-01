Луцькрада «відхрестилася» від скандалу із закриттям автостанції
Сьогодні, 14:40
У Луцькій міській раді прокоментували ситуацію із закриттям автостанції №1, що за вулицею Конякіна, 39.
«Луцька міська рада та департамент муніципальної варти Луцької міської ради не мають жодного відношення до нібито встановлення будь-яких тимчасових споруд за вказаною адресою», - йдеться на сайті Луцькради.
Зазначають, що муніципали жодним чином не пов’язані з подіями, що там відбуваються. Факту встановлення незаконних тимчасових споруд або інших об’єктів не зафіскували.
«Ніякої допомоги у заїзді будь-якої техніки ПрАТ «ВОПАС» або іншим суб’єктам господарювання не надавали», - йдеться у повідомленні.
«Станом на 14:00 годину до департаменту муніципальної варти за ордером на проведення земляних робіт на вулиці Конякіна, 39 ніхто не звертався.
З якого приводу і чому ПрАТ «ВОПАС» вирішив припинити свою роботу з перевізниками, перебуваючи з ними в комерційних стосунках, Луцькій міській раді не відомо», - пишуть у прес-службі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
«Луцька міська рада та департамент муніципальної варти Луцької міської ради не мають жодного відношення до нібито встановлення будь-яких тимчасових споруд за вказаною адресою», - йдеться на сайті Луцькради.
Зазначають, що муніципали жодним чином не пов’язані з подіями, що там відбуваються. Факту встановлення незаконних тимчасових споруд або інших об’єктів не зафіскували.
«Ніякої допомоги у заїзді будь-якої техніки ПрАТ «ВОПАС» або іншим суб’єктам господарювання не надавали», - йдеться у повідомленні.
«Станом на 14:00 годину до департаменту муніципальної варти за ордером на проведення земляних робіт на вулиці Конякіна, 39 ніхто не звертався.
З якого приводу і чому ПрАТ «ВОПАС» вирішив припинити свою роботу з перевізниками, перебуваючи з ними в комерційних стосунках, Луцькій міській раді не відомо», - пишуть у прес-службі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
моя хата скраю...
Останні новини
У Луцьку нарешті відсвяткують День молоді
Сьогодні, 15:01
На Волині з'являться 8 нових ЦНАПів
Сьогодні, 14:47
Луцькрада «відхрестилася» від скандалу із закриттям автостанції
Сьогодні, 14:40
На Чернігівщині родина опинилась в реанімації через отруєння
Сьогодні, 14:21
«Відмінна робота», – лучанин про комунальників, які не забрали сміття поблизу контейнерів. ФОТО
Сьогодні, 14:10