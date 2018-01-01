Луцькрада «відхрестилася» від скандалу із закриттям автостанції





«Луцька міська рада та департамент муніципальної варти Луцької міської ради не мають жодного відношення до нібито встановлення будь-яких тимчасових споруд за вказаною адресою», - йдеться на сайті



Зазначають, що муніципали жодним чином не пов’язані з подіями, що там відбуваються. Факту встановлення незаконних тимчасових споруд або інших об’єктів не зафіскували.



«Ніякої допомоги у заїзді будь-якої техніки ПрАТ «ВОПАС» або іншим суб’єктам господарювання не надавали», - йдеться у повідомленні.



«Станом на 14:00 годину до департаменту муніципальної варти за ордером на проведення земляних робіт на вулиці Конякіна, 39 ніхто не звертався.



З якого приводу і чому ПрАТ «ВОПАС» вирішив припинити свою роботу з перевізниками, перебуваючи з ними в комерційних стосунках, Луцькій міській раді не відомо», - пишуть у прес-службі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькій міській раді прокоментували ситуацію із закриттям автостанції №1, що за вулицею Конякіна, 39.«Луцька міська рада та департамент муніципальної варти Луцької міської ради не мають жодного відношення до нібито встановлення будь-яких тимчасових споруд за вказаною адресою», - йдеться на сайті Луцькради Зазначають, що муніципали жодним чином не пов’язані з подіями, що там відбуваються. Факту встановлення незаконних тимчасових споруд або інших об’єктів не зафіскували.«Ніякої допомоги у заїзді будь-якої техніки ПрАТ «ВОПАС» або іншим суб’єктам господарювання не надавали», - йдеться у повідомленні.«Станом на 14:00 годину до департаменту муніципальної варти за ордером на проведення земляних робіт на вулиці Конякіна, 39 ніхто не звертався.З якого приводу і чому ПрАТ «ВОПАС» вирішив припинити свою роботу з перевізниками, перебуваючи з ними в комерційних стосунках, Луцькій міській раді не відомо», - пишуть у прес-службі.

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