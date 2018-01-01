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Луцькрада «відхрестилася» від скандалу із закриттям автостанції

Луцькрада «відхрестилася» від скандалу із закриттям автостанції
У Луцькій міській раді прокоментували ситуацію із закриттям автостанції №1, що за вулицею Конякіна, 39.

«Луцька міська рада та департамент муніципальної варти Луцької міської ради не мають жодного відношення до нібито встановлення будь-яких тимчасових споруд за вказаною адресою», - йдеться на сайті Луцькради.

Зазначають, що муніципали жодним чином не пов’язані з подіями, що там відбуваються. Факту встановлення незаконних тимчасових споруд або інших об’єктів не зафіскували.

«Ніякої допомоги у заїзді будь-якої техніки ПрАТ «ВОПАС» або іншим суб’єктам господарювання не надавали», - йдеться у повідомленні.

«Станом на 14:00 годину до департаменту муніципальної варти за ордером на проведення земляних робіт на вулиці Конякіна, 39 ніхто не звертався.

З якого приводу і чому ПрАТ «ВОПАС» вирішив припинити свою роботу з перевізниками, перебуваючи з ними в комерційних стосунках, Луцькій міській раді не відомо», - пишуть у прес-службі.

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Теги: муніципали, автостанція, Луцьк, закриття, скандал
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