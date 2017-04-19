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На Волині з'являться 8 нових ЦНАПів

На Волині з'являться 8 нових ЦНАПів
Західні партнери допоможуть створити на Волині 8 нових ЦНАП.

Усього ж в Україні 115 громад отримають допомогу Програми «U-LEAD з Європою» у створенні та модернізації Центрів надання адміністративних послуг, - пише газета Волинь-нова.

Наразі для всіх восьми громад затверджується технічне завдання – індивідуальний документ з максимально детальним описом всіх аспектів створення ЦНАП.

З восьми волинських ЦНАПів 7 будуть звичайні, а один — мобільний (в Устилузькій ОТГ). Нові центри надання адмінпослуг незабаром мають з’явитись у Заболоттівській та Забродівській ОТГ Ратнівського району, Вишнівській ОТГ Любомльського району, Колодяжненській ОТГ Ковельського району (на основі угоди громад про співробітництво — Ред.), Прилісненській ОТГ Маневицького району, Зимнівській ОТГ Володимир-Волинського району, Павлівській ОТГ Іваничівського району та Устилузькій ОТГ Володимир-Волинського району.

Довідка.

«U-LEAD з Європою» є міжнародною програмою, яка фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією.

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Теги: ЦНАП, Волинь
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