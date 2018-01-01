Подробиці пожежі на Волині, у якій жінка рятувала з вогню пенсіонерку
Сьогодні, 15:21
25-ти річний учасник АТО з села Грибовиця Іваничівського району Тарас Куницький розповів, як допомагав рятувати пенсіонерку з охопленого вогнем будинку.
Нагадаємо, що в селі вночі з 28-го на 29 липня у помешканні одинокої 71-річної жительки виникла пожежа, - пише Буг.
Власницю будинку витягувати з вогню кинулися сусіди. Один із рятівників пенсіонерки, Тарас Куницький, розповів про обставини події.
Чоловік є учасником АТО, військовим колишньої 51-ої бригади. Перший раз потрапив на Схід у 2014-му році, в 2016-му році служив за контрактом.
Нагадаємо, що Наталія Куницька, яка допомагала рятувати бабцю, від перенесеного шоку потрапила в реанімацію з діагнозом «післясудомна афазія».
«Хата цієї бабусі знаходиться навпроти нашої. Будинок якби дерев’яний, тільки обмурований цеглою. Жінка, яка доглядала за пенсіонеркою і після пожежі потрапила в лікарню, – моя тітка.
Бабця спочатку подзвонила до них і сказала, що не має чим дихати, бо всюди дим. Усі схопилися і побігли туди. Мій дядько Ігор з будинку передавав мені її на вулицю через вікно, його дружина Наталія перебувала поруч і допомагала.
Там була така температура, що скло на вікнах плавилося», – каже він.
Тарас Куницький розповідає, що пенсіонерка – неходяча, після інсульту, ледь пересувається з візочком, тримаючи його перед собою. Жінка живе зараз в себе вдома, в літній кухні.
«Ми її дістали, Наташа пішла на подвір’я із нею. Дядько колись працював на пожежній, він відрами з водою почав гасити пожежу, а я побіг перекривати газ, щоб не рвануло.
Коли пожежники загасили вогонь, в Наталії почалися судороги, а потім вона втратила свідомість. Її занесли в «швидку» і намагалися привести до тями, але в них нічого не вийшло, тому забрали в реанімацію. Це все настільки швидко відбувалося… Медики так поспішали, що сумку свою забули. Насправді в такій ситуації ти не думаєш про себе, просто розумієш, що треба діяти», – говорить він.
Як повідомив чоловік Наталії Ігор Куницький, жінку з реанімації перевели в неврологію. Вона почала ходити, однак, як і раніше, не говорить і не пам’ятає рідних.
Усі бажаючі можуть перерахувати кошти для її лікування на картку ПриватБанку 4149497100304403 (Куницький Ігор Володимирович).
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Нагадаємо, що в селі вночі з 28-го на 29 липня у помешканні одинокої 71-річної жительки виникла пожежа, - пише Буг.
Власницю будинку витягувати з вогню кинулися сусіди. Один із рятівників пенсіонерки, Тарас Куницький, розповів про обставини події.
Чоловік є учасником АТО, військовим колишньої 51-ої бригади. Перший раз потрапив на Схід у 2014-му році, в 2016-му році служив за контрактом.
Нагадаємо, що Наталія Куницька, яка допомагала рятувати бабцю, від перенесеного шоку потрапила в реанімацію з діагнозом «післясудомна афазія».
«Хата цієї бабусі знаходиться навпроти нашої. Будинок якби дерев’яний, тільки обмурований цеглою. Жінка, яка доглядала за пенсіонеркою і після пожежі потрапила в лікарню, – моя тітка.
Бабця спочатку подзвонила до них і сказала, що не має чим дихати, бо всюди дим. Усі схопилися і побігли туди. Мій дядько Ігор з будинку передавав мені її на вулицю через вікно, його дружина Наталія перебувала поруч і допомагала.
Там була така температура, що скло на вікнах плавилося», – каже він.
Тарас Куницький розповідає, що пенсіонерка – неходяча, після інсульту, ледь пересувається з візочком, тримаючи його перед собою. Жінка живе зараз в себе вдома, в літній кухні.
«Ми її дістали, Наташа пішла на подвір’я із нею. Дядько колись працював на пожежній, він відрами з водою почав гасити пожежу, а я побіг перекривати газ, щоб не рвануло.
Коли пожежники загасили вогонь, в Наталії почалися судороги, а потім вона втратила свідомість. Її занесли в «швидку» і намагалися привести до тями, але в них нічого не вийшло, тому забрали в реанімацію. Це все настільки швидко відбувалося… Медики так поспішали, що сумку свою забули. Насправді в такій ситуації ти не думаєш про себе, просто розумієш, що треба діяти», – говорить він.
Як повідомив чоловік Наталії Ігор Куницький, жінку з реанімації перевели в неврологію. Вона почала ходити, однак, як і раніше, не говорить і не пам’ятає рідних.
Усі бажаючі можуть перерахувати кошти для її лікування на картку ПриватБанку 4149497100304403 (Куницький Ігор Володимирович).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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