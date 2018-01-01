У Луцьку біля драмтеатру підлітки п'ють, смітять і матюкаються. ФОТО





Під однією зі стін театру, яка, до слова, розмальована різними нецензурними словами, валяється сміття, яке залишили після себе невідомі особи. Пусті пачки з-під чипсів та печива вітер буквально розганяє по Театральному майдану, - пише



Директор театру Анатолій Глива розповів, що фактично кожного дня вони потерпають від того, що молоді особи залишають після себе гори сміття, а також катаються на скейтах.



Працівники театру намагаються своїми силами прибрати безлад та розганяти хуліганів.



"Постійно виходимо, робимо їм зауваження, а у відповідь чуємо тільки нецензурні слова", - зазначив Анатолій Глива.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біля драмтеатру у Луцьку невідомі залишили після себе порожні пляшки з-під алкоголю, використані серветки та пачки з-під цигарок.Під однією зі стін театру, яка, до слова, розмальована різними нецензурними словами, валяється сміття, яке залишили після себе невідомі особи. Пусті пачки з-під чипсів та печива вітер буквально розганяє по Театральному майдану, - пише Конкурент Директор театрурозповів, що фактично кожного дня вони потерпають від того, що молоді особи залишають після себе гори сміття, а також катаються на скейтах.Працівники театру намагаються своїми силами прибрати безлад та розганяти хуліганів."Постійно виходимо, робимо їм зауваження, а у відповідь чуємо тільки нецензурні слова", - зазначив Анатолій Глива.

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