У Луцьку біля драмтеатру підлітки п'ють, смітять і матюкаються. ФОТО
Сьогодні, 18:11
Біля драмтеатру у Луцьку невідомі залишили після себе порожні пляшки з-під алкоголю, використані серветки та пачки з-під цигарок.
Під однією зі стін театру, яка, до слова, розмальована різними нецензурними словами, валяється сміття, яке залишили після себе невідомі особи. Пусті пачки з-під чипсів та печива вітер буквально розганяє по Театральному майдану, - пише Конкурент.
Директор театру Анатолій Глива розповів, що фактично кожного дня вони потерпають від того, що молоді особи залишають після себе гори сміття, а також катаються на скейтах.
Працівники театру намагаються своїми силами прибрати безлад та розганяти хуліганів.
"Постійно виходимо, робимо їм зауваження, а у відповідь чуємо тільки нецензурні слова", - зазначив Анатолій Глива.
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Під однією зі стін театру, яка, до слова, розмальована різними нецензурними словами, валяється сміття, яке залишили після себе невідомі особи. Пусті пачки з-під чипсів та печива вітер буквально розганяє по Театральному майдану, - пише Конкурент.
Директор театру Анатолій Глива розповів, що фактично кожного дня вони потерпають від того, що молоді особи залишають після себе гори сміття, а також катаються на скейтах.
Працівники театру намагаються своїми силами прибрати безлад та розганяти хуліганів.
"Постійно виходимо, робимо їм зауваження, а у відповідь чуємо тільки нецензурні слова", - зазначив Анатолій Глива.
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