Відхиляються від маршруту і їздять на зламках: на Волині й далі перевіряють автобуси. ФОТО
Сьогодні, 15:28
Протягом останніх 2 тижнів, волинські патрульні перевірили вже понад півтори тисячі автобусі, які здійснюють пасажирські перевезення.
42 автобуси виявились технічно несправними, - повідомили у прес-сулжбі волинських патрульних.
Також зафіксували 175 випадків порушення законодавства.
25 разів виявили перевезення пасажирів понад установлену кількість.
46 водіїв дозволили собі відхилитись від визначеного маршруту, а також не заїжджати на автостанцію.
Усього патрульні оформили 184 адміністративні матеріали на водіїв громадського транспорту.
Зауважимо, що жодного нетверезого водія маршрутки виявлено не було.
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42 автобуси виявились технічно несправними, - повідомили у прес-сулжбі волинських патрульних.
Також зафіксували 175 випадків порушення законодавства.
25 разів виявили перевезення пасажирів понад установлену кількість.
46 водіїв дозволили собі відхилитись від визначеного маршруту, а також не заїжджати на автостанцію.
Усього патрульні оформили 184 адміністративні матеріали на водіїв громадського транспорту.
Зауважимо, що жодного нетверезого водія маршрутки виявлено не було.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Впершу чергу колесніка перевірити, всі найкращі маршрути повіддавали йому, а на зламках він і їздить і як дивно виходить він і при громадській раді в ода і всі маршрути йому віддають. чого б це? Як вдало поєднав громадську роботу з бізнесом!!!
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