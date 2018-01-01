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Відхиляються від маршруту і їздять на зламках: на Волині й далі перевіряють автобуси. ФОТО

Відхиляються від маршруту і їздять на зламках: на Волині й далі перевіряють автобуси. ФОТО
Протягом останніх 2 тижнів, волинські патрульні перевірили вже понад півтори тисячі автобусі, які здійснюють пасажирські перевезення.

42 автобуси виявились технічно несправними, - повідомили у прес-сулжбі волинських патрульних.

Також зафіксували 175 випадків порушення законодавства.

25 разів виявили перевезення пасажирів понад установлену кількість.
46 водіїв дозволили собі відхилитись від визначеного маршруту, а також не заїжджати на автостанцію.

Усього патрульні оформили 184 адміністративні матеріали на водіїв громадського транспорту.

Зауважимо, що жодного нетверезого водія маршрутки виявлено не було.

Відхиляються від маршруту і їздять на зламках: на Волині й далі перевіряють автобуси. ФОТО
Відхиляються від маршруту і їздять на зламках: на Волині й далі перевіряють автобуси. ФОТО
Відхиляються від маршруту і їздять на зламках: на Волині й далі перевіряють автобуси. ФОТО

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Теги: маршрутки, транспорт, перевірки
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Коментарі 1
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Впершу чергу колесніка перевірити, всі найкращі маршрути повіддавали йому, а на зламках він і їздить і як дивно виходить він і при громадській раді в ода і всі маршрути йому віддають. чого б це? Як вдало поєднав громадську роботу з бізнесом!!!
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