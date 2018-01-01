Відхиляються від маршруту і їздять на зламках: на Волині й далі перевіряють автобуси. ФОТО





42 автобуси виявились технічно несправними, - повідомили у прес-сулжбі волинських патрульних.



Також зафіксували 175 випадків порушення законодавства.



25 разів виявили перевезення пасажирів понад установлену кількість.

46 водіїв дозволили собі відхилитись від визначеного маршруту, а також не заїжджати на автостанцію.



Усього патрульні оформили 184 адміністративні матеріали на водіїв громадського транспорту.



Зауважимо, що жодного нетверезого водія маршрутки виявлено не було.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом останніх 2 тижнів, волинські патрульні перевірили вже понад півтори тисячі автобусі, які здійснюють пасажирські перевезення.42 автобуси виявились технічно несправними, - повідомили у прес-сулжбі волинських патрульних.Також зафіксували 175 випадків порушення законодавства.25 разів виявили перевезення пасажирів понад установлену кількість.46 водіїв дозволили собі відхилитись від визначеного маршруту, а також не заїжджати на автостанцію.Усього патрульні оформили 184 адміністративні матеріали на водіїв громадського транспорту.Зауважимо, що жодного нетверезого водія маршрутки виявлено не було.

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