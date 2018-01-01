Де на Волині та у Луцьку не буде світла 7 серпня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 – 13:00

м. Вол.-Вол.: вул. Цинкаловського, 1-22, Полуботка, Просвіти

2. 09:00 – 17:00 ПП „Вікком”, Райагропостач, центр по обслуговуванню пенсіонерів, Вол.- Волинський агротехнічний коледж (котельня, учбовий корпус №3, гуртожиток 2) м. Вол.-Вол.: вул. Цинкаловського 24-29, Чернігівська, Віленська, Грушевського, пров. Молодіжний

3. 09:00 – 17:00 Магазин, ТОВ „Екополь – Волинський” с. Галинівка: вул. Львівська, Хмелева, Центральна 19-39

4. КТП-328 Л-1 09:00 – 17:00 Магазин с. Черників: вул. Ювілейний





Іваничівський район



1. 09:30 – 17:00

с. Стара Лішня, вул. Миру 4-68

2. 09:30 – 17:00

с. Колона, вул.Павлюка



Ковельський район



1.9:00-17:00

Ков.управління освіти вик.ком.

МПП "Роксолана"

ФОП Хоменко А.В.

Ковельське РЖКП №2

ТзОВ "Бізнес- Рейс"

ФОП М'якота О.Ф

Ковельське МУВГ

ФОП Євдокимова Л,В,

ФОП Дуда Т. М

МПП " Сенсі"

ФОП Датієнко Т.І.

Ф.о.Коренга Д.А.

ФОП Сікорська М.Д.

ФОП Євдокімов В.А.

ФОП Малькевич Г.Є

ФОП Пінчук Н.Л.

ФОП Балицький С.І.

ТзОВ "ВКП " Каскад "

ТзОВ "С.В.С."

ФОП Хмелярський А.М.

ВАТ Райффайзен БанкАваль

ФОП Степук О.М.

ТзОВ "Волиньфарм"

ФОП Колодійчук О.В.

ФОП Яскорський І Й

Львівська залізниця

ФОП Прокоф'єва Т.Д.

СБУ

Ковельське МТМО

ПТМ"Ковельтепло"

побут м.Ковель, вул.Театральна, 22, 20, 18, 11, 24/8 , 13/3 , 12, 13, 19, 24, 26, 24/9, 17, 14

вул. Леонтовича, 2

вул.Косачів, 4 , 8 , 1 , 3

бульв.Л.Українки, 3а , 1 , 3 , 7, 5 , 1/3, 3/1,



2. 9:00-17:00

Голобський Дитячий будинок – інт

ПАТ"Укртрансгаз", смт.Голоби,

смт.Голоби , вул. Волинська,9



Луцький район



1. 09:00 – 17:00

с. Запусти: Продмаг №20;

с. Верхи: Продмаг №19, ПП „САГС-ВЕСТ” (ферма), ФАП; с. Веселе: школа, будинок культури, контора с/р, продмаг №18, церква, ПП Громик Н.А.(бар), ФАП, дитсад, „Волиньгаз”, ПП Ступачинська С.О. (їдальня), ПП „Енергосвіт”, ПП „Сомсервіс”, ТзОВ „ВЕСЕЛЕ-АГРО”, сільгосп ЗАТ „Нива” с. Запусти, с. Верхи, с. Веселе

с. Михайлівка: аргофірма „Світанок-сервіс” бригада; с. Хорохорин: церква, школа, ФАП, ПП Стаднюк О.В., аргофірма „Світанок-сервіс” бригада, АТС ПАТ „Укртелеком”, ПП Радчук Л.Г.

ТзОВ «Агідель».(Інкубатор). с. Михайлівка, с. Хорохорин

ПЛ-10 кВ Л-33-04

(КТП-222, 288, 380, 65, 42, 43, 383, 372, 66, 25, 720, 44) с.Сарнівка : будинок культури, ФАП; c. Смолигів : АТС, магазин, церква, ПП Касьянчук, школа, ПП Члек О.А., ПП Кухарук В.М.: cмт. Торчин : ПП Некпасов О.О., ТзОВ “М’ясопродукт” с. Сарнівка, с. Лисокуля, с. Смолигів,

смт. Торчин вул. Гагаріна, Смолигівська, Соснова, Незалежності, 120-200

ПЛ-10 кВ Л-33-07 (КТП-358, 569, 701) ПП Гранат В.М. – виробнича база

ПАТ «Укртрансгаз» - газова станція

с.Смолигів: ПрАТ „Волиньхолдінг”

2. 09:00-17:00

С. Баківці вул. Заводська



Любомльський та Шацький райони



1. 9:00 – 17:00

Школа с.Шацьк

Будинок школяра,

Магазин смт.Шацьк вул.Шевченка

Церква ЕХБ

Дім молитви

смт.Шацьк вул.Шевченка.Незалежності.Шковороди

2. 9:00 – 17:00

м.Любомль вул.Української Армії.Н.Ужвій

3. 9:00 – 17:00 Клуб с.Крушинець

Бібліотека с.Крушине

м/п с.Крушинець

Школа с.Крушинець

Магазин

П-ць Стукач М.Ф.

майс.школи с.Сильно

Д. садок с.Сильно

школа с.Сильно

Клуб с.Сильно

м/п с.Сильно

с.Сильне.Крушинець.Згорани.Гуменці

4. 9:00 – 17:00 Д/С с. Головно

С/Р с. Головно

смт.Головне

5. 9:00 – 18:00 с.Світязь вул.Миру

6. 9:00 – 18:00 с.Світязь вул.Вереснева



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

смт.Благодатне

вул.Чкалова, 2-18, 1-17

вул.Волинська, 9-17

вул.Незалежності, 49-67, 50

вул.Шевченка, 1а,б,в, 1-17, 2а, 2-18

вул.Лісова, 3, 6, 15, 17, 14-5.





Рожищенський район



1. 9:00-17:00

с.Тихотин школа, їдальня, АТС, пошта, магазини, контора с.Тихотин, вул. Нова, Слави, Шкільна, Яблунева, Вишнева, Молодіжна, Ярмолюка

2. 9:00-17:00

с.Малинівка школа, пошта, клуб, ФАП с.Малинівка, вул. Центральна, Садова

3. 9:00-17:00 с.Рудня клуб, ФАП, церква, сільська рада, відділення зв’язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул. Центральна, Набережна, Молодіжна, Спортивна



Старовижівський район



1. 10:00-16:00

смт Стара Вижівка вул.Ватутіна, Партизанська

2. 10:00-17:00

с.Дубечно вул. Молодіжна

3. 13:00-17:00

с.Дубечно: Табір відпочинку "Віфанія", Стоматат кабінет, Дит.Садок, УПЦ МП, Школа. с.Дубечно Колгоспна,Лугова,Весняна,Робітнича,Дубова,Підварська,Костючика,Садова,Незалежності,Довгаля,Вишнева.



Турійський район



1. 09:00-16:30

Овлочинська с/р- адмінприміщення, БК, ТзОВ «Заповіт новий» - контора, магазин, гуртожиток, АТС, пошта, ТРСТ, ФОП Романюк Л.Б.- магазин, церква, школа с.Овлочин.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 7 серпня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 – 13:00м. Вол.-Вол.: вул. Цинкаловського, 1-22, Полуботка, Просвіти2. 09:00 – 17:00 ПП „Вікком”, Райагропостач, центр по обслуговуванню пенсіонерів, Вол.- Волинський агротехнічний коледж (котельня, учбовий корпус №3, гуртожиток 2) м. Вол.-Вол.: вул. Цинкаловського 24-29, Чернігівська, Віленська, Грушевського, пров. Молодіжний3. 09:00 – 17:00 Магазин, ТОВ „Екополь – Волинський” с. Галинівка: вул. Львівська, Хмелева, Центральна 19-394. КТП-328 Л-1 09:00 – 17:00 Магазин с. Черників: вул. Ювілейний1. 09:30 – 17:00с. Стара Лішня, вул. Миру 4-682. 09:30 – 17:00с. Колона, вул.Павлюка1.9:00-17:00Ков.управління освіти вик.ком.МПП "Роксолана"ФОП Хоменко А.В.Ковельське РЖКП №2ТзОВ "Бізнес- Рейс"ФОП М'якота О.ФКовельське МУВГФОП Євдокимова Л,В,ФОП Дуда Т. ММПП " Сенсі"ФОП Датієнко Т.І.Ф.о.Коренга Д.А.ФОП Сікорська М.Д.ФОП Євдокімов В.А.ФОП Малькевич Г.ЄФОП Пінчук Н.Л.ФОП Балицький С.І.ТзОВ "ВКП " Каскад "ТзОВ "С.В.С."ФОП Хмелярський А.М.ВАТ Райффайзен БанкАвальФОП Степук О.М.ТзОВ "Волиньфарм"ФОП Колодійчук О.В.ФОП Яскорський І ЙЛьвівська залізницяФОП Прокоф'єва Т.Д.СБУКовельське МТМОПТМ"Ковельтепло"побут м.Ковель, вул.Театральна, 22, 20, 18, 11, 24/8 , 13/3 , 12, 13, 19, 24, 26, 24/9, 17, 14вул. Леонтовича, 2вул.Косачів, 4 , 8 , 1 , 3бульв.Л.Українки, 3а , 1 , 3 , 7, 5 , 1/3, 3/1,2. 9:00-17:00Голобський Дитячий будинок – інтПАТ"Укртрансгаз", смт.Голоби,смт.Голоби , вул. Волинська,91. 09:00 – 17:00с. Запусти: Продмаг №20;с. Верхи: Продмаг №19, ПП „САГС-ВЕСТ” (ферма), ФАП; с. Веселе: школа, будинок культури, контора с/р, продмаг №18, церква, ПП Громик Н.А.(бар), ФАП, дитсад, „Волиньгаз”, ПП Ступачинська С.О. (їдальня), ПП „Енергосвіт”, ПП „Сомсервіс”, ТзОВ „ВЕСЕЛЕ-АГРО”, сільгосп ЗАТ „Нива” с. Запусти, с. Верхи, с. Веселес. Михайлівка: аргофірма „Світанок-сервіс” бригада; с. Хорохорин: церква, школа, ФАП, ПП Стаднюк О.В., аргофірма „Світанок-сервіс” бригада, АТС ПАТ „Укртелеком”, ПП Радчук Л.Г.ТзОВ «Агідель».(Інкубатор). с. Михайлівка, с. ХорохоринПЛ-10 кВ Л-33-04(КТП-222, 288, 380, 65, 42, 43, 383, 372, 66, 25, 720, 44) с.Сарнівка : будинок культури, ФАП; c. Смолигів : АТС, магазин, церква, ПП Касьянчук, школа, ПП Члек О.А., ПП Кухарук В.М.: cмт. Торчин : ПП Некпасов О.О., ТзОВ “М’ясопродукт” с. Сарнівка, с. Лисокуля, с. Смолигів,смт. Торчин вул. Гагаріна, Смолигівська, Соснова, Незалежності, 120-200ПЛ-10 кВ Л-33-07 (КТП-358, 569, 701) ПП Гранат В.М. – виробнича базаПАТ «Укртрансгаз» - газова станціяс.Смолигів: ПрАТ „Волиньхолдінг”2. 09:00-17:00С. Баківці вул. Заводська1. 9:00 – 17:00Школа с.ШацькБудинок школяра,Магазин смт.Шацьк вул.ШевченкаЦерква ЕХБДім молитвисмт.Шацьк вул.Шевченка.Незалежності.Шковороди2. 9:00 – 17:00м.Любомль вул.Української Армії.Н.Ужвій3. 9:00 – 17:00 Клуб с.КрушинецьБібліотека с.Крушинем/п с.КрушинецьШкола с.КрушинецьМагазинП-ць Стукач М.Ф.майс.школи с.СильноД. садок с.Сильношкола с.СильноКлуб с.Сильном/п с.Сильнос.Сильне.Крушинець.Згорани.Гуменці4. 9:00 – 17:00 Д/С с. ГоловноС/Р с. Головносмт.Головне5. 9:00 – 18:00 с.Світязь вул.Миру6. 9:00 – 18:00 с.Світязь вул.Вереснева1. 09:00-17:00смт.Благодатневул.Чкалова, 2-18, 1-17вул.Волинська, 9-17вул.Незалежності, 49-67, 50вул.Шевченка, 1а,б,в, 1-17, 2а, 2-18вул.Лісова, 3, 6, 15, 17, 14-5.1. 9:00-17:00с.Тихотин школа, їдальня, АТС, пошта, магазини, контора с.Тихотин, вул. Нова, Слави, Шкільна, Яблунева, Вишнева, Молодіжна, Ярмолюка2. 9:00-17:00с.Малинівка школа, пошта, клуб, ФАП с.Малинівка, вул. Центральна, Садова3. 9:00-17:00 с.Рудня клуб, ФАП, церква, сільська рада, відділення зв’язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул. Центральна, Набережна, Молодіжна, Спортивна1. 10:00-16:00смт Стара Вижівка вул.Ватутіна, Партизанська2. 10:00-17:00с.Дубечно вул. Молодіжна3. 13:00-17:00с.Дубечно: Табір відпочинку "Віфанія", Стоматат кабінет, Дит.Садок, УПЦ МП, Школа. с.Дубечно Колгоспна,Лугова,Весняна,Робітнича,Дубова,Підварська,Костючика,Садова,Незалежності,Довгаля,Вишнева.1. 09:00-16:30Овлочинська с/р- адмінприміщення, БК, ТзОВ «Заповіт новий» - контора, магазин, гуртожиток, АТС, пошта, ТРСТ, ФОП Романюк Л.Б.- магазин, церква, школа с.Овлочин.

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