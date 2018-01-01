Де на Волині та у Луцьку не буде світла 7 серпня
Сьогодні, 19:00
На Волині 7 серпня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 13:00
м. Вол.-Вол.: вул. Цинкаловського, 1-22, Полуботка, Просвіти
2. 09:00 – 17:00 ПП „Вікком”, Райагропостач, центр по обслуговуванню пенсіонерів, Вол.- Волинський агротехнічний коледж (котельня, учбовий корпус №3, гуртожиток 2) м. Вол.-Вол.: вул. Цинкаловського 24-29, Чернігівська, Віленська, Грушевського, пров. Молодіжний
3. 09:00 – 17:00 Магазин, ТОВ „Екополь – Волинський” с. Галинівка: вул. Львівська, Хмелева, Центральна 19-39
4. КТП-328 Л-1 09:00 – 17:00 Магазин с. Черників: вул. Ювілейний
Іваничівський район
1. 09:30 – 17:00
с. Стара Лішня, вул. Миру 4-68
2. 09:30 – 17:00
с. Колона, вул.Павлюка
Ковельський район
1.9:00-17:00
Ков.управління освіти вик.ком.
МПП "Роксолана"
ФОП Хоменко А.В.
Ковельське РЖКП №2
ТзОВ "Бізнес- Рейс"
ФОП М'якота О.Ф
Ковельське МУВГ
ФОП Євдокимова Л,В,
ФОП Дуда Т. М
МПП " Сенсі"
ФОП Датієнко Т.І.
Ф.о.Коренга Д.А.
ФОП Сікорська М.Д.
ФОП Євдокімов В.А.
ФОП Малькевич Г.Є
ФОП Пінчук Н.Л.
ФОП Балицький С.І.
ТзОВ "ВКП " Каскад "
ТзОВ "С.В.С."
ФОП Хмелярський А.М.
ВАТ Райффайзен БанкАваль
ФОП Степук О.М.
ТзОВ "Волиньфарм"
ФОП Колодійчук О.В.
ФОП Яскорський І Й
Львівська залізниця
ФОП Прокоф'єва Т.Д.
СБУ
Ковельське МТМО
ПТМ"Ковельтепло"
побут м.Ковель, вул.Театральна, 22, 20, 18, 11, 24/8 , 13/3 , 12, 13, 19, 24, 26, 24/9, 17, 14
вул. Леонтовича, 2
вул.Косачів, 4 , 8 , 1 , 3
бульв.Л.Українки, 3а , 1 , 3 , 7, 5 , 1/3, 3/1,
2. 9:00-17:00
Голобський Дитячий будинок – інт
ПАТ"Укртрансгаз", смт.Голоби,
смт.Голоби , вул. Волинська,9
Луцький район
1. 09:00 – 17:00
с. Запусти: Продмаг №20;
с. Верхи: Продмаг №19, ПП „САГС-ВЕСТ” (ферма), ФАП; с. Веселе: школа, будинок культури, контора с/р, продмаг №18, церква, ПП Громик Н.А.(бар), ФАП, дитсад, „Волиньгаз”, ПП Ступачинська С.О. (їдальня), ПП „Енергосвіт”, ПП „Сомсервіс”, ТзОВ „ВЕСЕЛЕ-АГРО”, сільгосп ЗАТ „Нива” с. Запусти, с. Верхи, с. Веселе
с. Михайлівка: аргофірма „Світанок-сервіс” бригада; с. Хорохорин: церква, школа, ФАП, ПП Стаднюк О.В., аргофірма „Світанок-сервіс” бригада, АТС ПАТ „Укртелеком”, ПП Радчук Л.Г.
ТзОВ «Агідель».(Інкубатор). с. Михайлівка, с. Хорохорин
ПЛ-10 кВ Л-33-04
(КТП-222, 288, 380, 65, 42, 43, 383, 372, 66, 25, 720, 44) с.Сарнівка : будинок культури, ФАП; c. Смолигів : АТС, магазин, церква, ПП Касьянчук, школа, ПП Члек О.А., ПП Кухарук В.М.: cмт. Торчин : ПП Некпасов О.О., ТзОВ “М’ясопродукт” с. Сарнівка, с. Лисокуля, с. Смолигів,
смт. Торчин вул. Гагаріна, Смолигівська, Соснова, Незалежності, 120-200
ПЛ-10 кВ Л-33-07 (КТП-358, 569, 701) ПП Гранат В.М. – виробнича база
ПАТ «Укртрансгаз» - газова станція
с.Смолигів: ПрАТ „Волиньхолдінг”
2. 09:00-17:00
С. Баківці вул. Заводська
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
Школа с.Шацьк
Будинок школяра,
Магазин смт.Шацьк вул.Шевченка
Церква ЕХБ
Дім молитви
смт.Шацьк вул.Шевченка.Незалежності.Шковороди
2. 9:00 – 17:00
м.Любомль вул.Української Армії.Н.Ужвій
3. 9:00 – 17:00 Клуб с.Крушинець
Бібліотека с.Крушине
м/п с.Крушинець
Школа с.Крушинець
Магазин
П-ць Стукач М.Ф.
майс.школи с.Сильно
Д. садок с.Сильно
школа с.Сильно
Клуб с.Сильно
м/п с.Сильно
с.Сильне.Крушинець.Згорани.Гуменці
4. 9:00 – 17:00 Д/С с. Головно
С/Р с. Головно
смт.Головне
5. 9:00 – 18:00 с.Світязь вул.Миру
6. 9:00 – 18:00 с.Світязь вул.Вереснева
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
смт.Благодатне
вул.Чкалова, 2-18, 1-17
вул.Волинська, 9-17
вул.Незалежності, 49-67, 50
вул.Шевченка, 1а,б,в, 1-17, 2а, 2-18
вул.Лісова, 3, 6, 15, 17, 14-5.
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Тихотин школа, їдальня, АТС, пошта, магазини, контора с.Тихотин, вул. Нова, Слави, Шкільна, Яблунева, Вишнева, Молодіжна, Ярмолюка
2. 9:00-17:00
с.Малинівка школа, пошта, клуб, ФАП с.Малинівка, вул. Центральна, Садова
3. 9:00-17:00 с.Рудня клуб, ФАП, церква, сільська рада, відділення зв’язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул. Центральна, Набережна, Молодіжна, Спортивна
Старовижівський район
1. 10:00-16:00
смт Стара Вижівка вул.Ватутіна, Партизанська
2. 10:00-17:00
с.Дубечно вул. Молодіжна
3. 13:00-17:00
с.Дубечно: Табір відпочинку "Віфанія", Стоматат кабінет, Дит.Садок, УПЦ МП, Школа. с.Дубечно Колгоспна,Лугова,Весняна,Робітнича,Дубова,Підварська,Костючика,Садова,Незалежності,Довгаля,Вишнева.
Турійський район
1. 09:00-16:30
Овлочинська с/р- адмінприміщення, БК, ТзОВ «Заповіт новий» - контора, магазин, гуртожиток, АТС, пошта, ТРСТ, ФОП Романюк Л.Б.- магазин, церква, школа с.Овлочин.
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 13:00
м. Вол.-Вол.: вул. Цинкаловського, 1-22, Полуботка, Просвіти
2. 09:00 – 17:00 ПП „Вікком”, Райагропостач, центр по обслуговуванню пенсіонерів, Вол.- Волинський агротехнічний коледж (котельня, учбовий корпус №3, гуртожиток 2) м. Вол.-Вол.: вул. Цинкаловського 24-29, Чернігівська, Віленська, Грушевського, пров. Молодіжний
3. 09:00 – 17:00 Магазин, ТОВ „Екополь – Волинський” с. Галинівка: вул. Львівська, Хмелева, Центральна 19-39
4. КТП-328 Л-1 09:00 – 17:00 Магазин с. Черників: вул. Ювілейний
Іваничівський район
1. 09:30 – 17:00
с. Стара Лішня, вул. Миру 4-68
2. 09:30 – 17:00
с. Колона, вул.Павлюка
Ковельський район
1.9:00-17:00
Ков.управління освіти вик.ком.
МПП "Роксолана"
ФОП Хоменко А.В.
Ковельське РЖКП №2
ТзОВ "Бізнес- Рейс"
ФОП М'якота О.Ф
Ковельське МУВГ
ФОП Євдокимова Л,В,
ФОП Дуда Т. М
МПП " Сенсі"
ФОП Датієнко Т.І.
Ф.о.Коренга Д.А.
ФОП Сікорська М.Д.
ФОП Євдокімов В.А.
ФОП Малькевич Г.Є
ФОП Пінчук Н.Л.
ФОП Балицький С.І.
ТзОВ "ВКП " Каскад "
ТзОВ "С.В.С."
ФОП Хмелярський А.М.
ВАТ Райффайзен БанкАваль
ФОП Степук О.М.
ТзОВ "Волиньфарм"
ФОП Колодійчук О.В.
ФОП Яскорський І Й
Львівська залізниця
ФОП Прокоф'єва Т.Д.
СБУ
Ковельське МТМО
ПТМ"Ковельтепло"
побут м.Ковель, вул.Театральна, 22, 20, 18, 11, 24/8 , 13/3 , 12, 13, 19, 24, 26, 24/9, 17, 14
вул. Леонтовича, 2
вул.Косачів, 4 , 8 , 1 , 3
бульв.Л.Українки, 3а , 1 , 3 , 7, 5 , 1/3, 3/1,
2. 9:00-17:00
Голобський Дитячий будинок – інт
ПАТ"Укртрансгаз", смт.Голоби,
смт.Голоби , вул. Волинська,9
Луцький район
1. 09:00 – 17:00
с. Запусти: Продмаг №20;
с. Верхи: Продмаг №19, ПП „САГС-ВЕСТ” (ферма), ФАП; с. Веселе: школа, будинок культури, контора с/р, продмаг №18, церква, ПП Громик Н.А.(бар), ФАП, дитсад, „Волиньгаз”, ПП Ступачинська С.О. (їдальня), ПП „Енергосвіт”, ПП „Сомсервіс”, ТзОВ „ВЕСЕЛЕ-АГРО”, сільгосп ЗАТ „Нива” с. Запусти, с. Верхи, с. Веселе
с. Михайлівка: аргофірма „Світанок-сервіс” бригада; с. Хорохорин: церква, школа, ФАП, ПП Стаднюк О.В., аргофірма „Світанок-сервіс” бригада, АТС ПАТ „Укртелеком”, ПП Радчук Л.Г.
ТзОВ «Агідель».(Інкубатор). с. Михайлівка, с. Хорохорин
ПЛ-10 кВ Л-33-04
(КТП-222, 288, 380, 65, 42, 43, 383, 372, 66, 25, 720, 44) с.Сарнівка : будинок культури, ФАП; c. Смолигів : АТС, магазин, церква, ПП Касьянчук, школа, ПП Члек О.А., ПП Кухарук В.М.: cмт. Торчин : ПП Некпасов О.О., ТзОВ “М’ясопродукт” с. Сарнівка, с. Лисокуля, с. Смолигів,
смт. Торчин вул. Гагаріна, Смолигівська, Соснова, Незалежності, 120-200
ПЛ-10 кВ Л-33-07 (КТП-358, 569, 701) ПП Гранат В.М. – виробнича база
ПАТ «Укртрансгаз» - газова станція
с.Смолигів: ПрАТ „Волиньхолдінг”
2. 09:00-17:00
С. Баківці вул. Заводська
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
Школа с.Шацьк
Будинок школяра,
Магазин смт.Шацьк вул.Шевченка
Церква ЕХБ
Дім молитви
смт.Шацьк вул.Шевченка.Незалежності.Шковороди
2. 9:00 – 17:00
м.Любомль вул.Української Армії.Н.Ужвій
3. 9:00 – 17:00 Клуб с.Крушинець
Бібліотека с.Крушине
м/п с.Крушинець
Школа с.Крушинець
Магазин
П-ць Стукач М.Ф.
майс.школи с.Сильно
Д. садок с.Сильно
школа с.Сильно
Клуб с.Сильно
м/п с.Сильно
с.Сильне.Крушинець.Згорани.Гуменці
4. 9:00 – 17:00 Д/С с. Головно
С/Р с. Головно
смт.Головне
5. 9:00 – 18:00 с.Світязь вул.Миру
6. 9:00 – 18:00 с.Світязь вул.Вереснева
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
смт.Благодатне
вул.Чкалова, 2-18, 1-17
вул.Волинська, 9-17
вул.Незалежності, 49-67, 50
вул.Шевченка, 1а,б,в, 1-17, 2а, 2-18
вул.Лісова, 3, 6, 15, 17, 14-5.
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Тихотин школа, їдальня, АТС, пошта, магазини, контора с.Тихотин, вул. Нова, Слави, Шкільна, Яблунева, Вишнева, Молодіжна, Ярмолюка
2. 9:00-17:00
с.Малинівка школа, пошта, клуб, ФАП с.Малинівка, вул. Центральна, Садова
3. 9:00-17:00 с.Рудня клуб, ФАП, церква, сільська рада, відділення зв’язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул. Центральна, Набережна, Молодіжна, Спортивна
Старовижівський район
1. 10:00-16:00
смт Стара Вижівка вул.Ватутіна, Партизанська
2. 10:00-17:00
с.Дубечно вул. Молодіжна
3. 13:00-17:00
с.Дубечно: Табір відпочинку "Віфанія", Стоматат кабінет, Дит.Садок, УПЦ МП, Школа. с.Дубечно Колгоспна,Лугова,Весняна,Робітнича,Дубова,Підварська,Костючика,Садова,Незалежності,Довгаля,Вишнева.
Турійський район
1. 09:00-16:30
Овлочинська с/р- адмінприміщення, БК, ТзОВ «Заповіт новий» - контора, магазин, гуртожиток, АТС, пошта, ТРСТ, ФОП Романюк Л.Б.- магазин, церква, школа с.Овлочин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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