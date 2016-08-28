На Житомирщині батько вбив 8-річну доньку та скоїв самогубство. ФОТО
Сьогодні, 15:52
На околиці села Кам'янки Житомирської області виявили автомобіль з двома трупами.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник обласної поліції В'ячеслав Печененко.
5 серпня увечері жителі виявили на околиці села у лісовому масиві автомобіль «Renault Kangoo», в якому знаходились трупи двох людей.
Згодом з’ясувалось, що це 34-річний батько та 8-річна донька, житомиряни.
За попередньою інформацією, зібраною на місці події, чоловік убив дитину, а потім учинив самогубство. Він залишив записку, в якій пояснив свої дії побутовими негараздами та непорозуміннями у родині.
Нині поліцейські встановлюють усі обставини цієї жахливої події у рамках розпочатого кримінального провадження.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник обласної поліції В'ячеслав Печененко.
5 серпня увечері жителі виявили на околиці села у лісовому масиві автомобіль «Renault Kangoo», в якому знаходились трупи двох людей.
Згодом з’ясувалось, що це 34-річний батько та 8-річна донька, житомиряни.
За попередньою інформацією, зібраною на місці події, чоловік убив дитину, а потім учинив самогубство. Він залишив записку, в якій пояснив свої дії побутовими негараздами та непорозуміннями у родині.
Нині поліцейські встановлюють усі обставини цієї жахливої події у рамках розпочатого кримінального провадження.
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