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На Житомирщині батько вбив 8-річну доньку та скоїв самогубство. ФОТО

На Житомирщині батько вбив 8-річну доньку та скоїв самогубство. ФОТО
На околиці села Кам'янки Житомирської області виявили автомобіль з двома трупами.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник обласної поліції В'ячеслав Печененко.

5 серпня увечері жителі виявили на околиці села у лісовому масиві автомобіль «Renault Kangoo», в якому знаходились трупи двох людей.

Згодом з’ясувалось, що це 34-річний батько та 8-річна донька, житомиряни.

За попередньою інформацією, зібраною на місці події, чоловік убив дитину, а потім учинив самогубство. Він залишив записку, в якій пояснив свої дії побутовими негараздами та непорозуміннями у родині.

Нині поліцейські встановлюють усі обставини цієї жахливої події у рамках розпочатого кримінального провадження.
На Житомирщині батько вбив 8-річну доньку та скоїв самогубство. ФОТО

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Теги: смерть, Житомирщина, вбивство, самогубство
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