На Житомирщині батько вбив 8-річну доньку та скоїв самогубство. ФОТО

На околиці села Кам'янки Житомирської області виявили автомобіль з двома трупами.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник обласної поліції5 серпня увечері жителі виявили на околиці села у лісовому масиві автомобіль «Renault Kangoo», в якому знаходились трупи двох людей.Згодом з’ясувалось, що це 34-річний батько та 8-річна донька, житомиряни.За попередньою інформацією, зібраною на місці події, чоловік убив дитину, а потім учинив самогубство. Він залишив записку, в якій пояснив свої дії побутовими негараздами та непорозуміннями у родині.Нині поліцейські встановлюють усі обставини цієї жахливої події у рамках розпочатого кримінального провадження.