На Волині зловили водія з «липовими» документами
Сьогодні, 15:54
У Ківерцівському районі поліцейські викрили волинянина у використанні підробленого посвідчення водія.
Інцидент трапився в селі Кадище. Під час перевірки посвідчення водія 36-річного жителя села Копачівка патрульні поліцейські виявили на документі ознаки підроблення, - інформує ГУНП Волинської області.
На місце події прибула слідчо-оперативна група. Посвідчення вилучили та направили на експертизу до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
За фактом використання завідомо підробленого документа слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до двох років обмеження волі.
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Інцидент трапився в селі Кадище. Під час перевірки посвідчення водія 36-річного жителя села Копачівка патрульні поліцейські виявили на документі ознаки підроблення, - інформує ГУНП Волинської області.
На місце події прибула слідчо-оперативна група. Посвідчення вилучили та направили на експертизу до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
За фактом використання завідомо підробленого документа слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до двох років обмеження волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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