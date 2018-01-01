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На Волині зловили водія з «липовими» документами

На Волині зловили водія з «липовими» документами
У Ківерцівському районі поліцейські викрили волинянина у використанні підробленого посвідчення водія.

Інцидент трапився в селі Кадище. Під час перевірки посвідчення водія 36-річного жителя села Копачівка патрульні поліцейські виявили на документі ознаки підроблення, - інформує ГУНП Волинської області.

На місце події прибула слідчо-оперативна група. Посвідчення вилучили та направили на експертизу до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

За фактом використання завідомо підробленого документа слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до двох років обмеження волі.


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Теги: підробка, документи
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