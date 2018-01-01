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Шахрай обдурив лучанку на 15 тисяч гривень

Шахрай обдурив лучанку на 15 тисяч гривень
У Луцьку встановили особу шахрая, який під приводом здійснення ремонтних робіт видурив у жінки понад 15 тисяч гривень.

Зловмиснику загрожує до трьох років обмеження волі, - пишуть на сайті ГУНП у Волинській області.

У п’ятницю, 3 серпня, до поліції із заявою про шахрайство звернулася 32-річна лучанка. Вона повідомила, що у квітні 2018 року її ошукали на 15 тис. 600 грн. Зловмисник видурив у жінки кошти під приводом здійснення ремонту.

Поліцейські встановили причетність до даного злочину 30-річного місцевого мешканця.

Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбачено ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Санкція статті, зокрема, передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

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Теги: шахрай, Волинь, гроші, Луцьк
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