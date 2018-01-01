Шахрай обдурив лучанку на 15 тисяч гривень
Сьогодні, 16:00
У Луцьку встановили особу шахрая, який під приводом здійснення ремонтних робіт видурив у жінки понад 15 тисяч гривень.
Зловмиснику загрожує до трьох років обмеження волі, - пишуть на сайті ГУНП у Волинській області.
У п’ятницю, 3 серпня, до поліції із заявою про шахрайство звернулася 32-річна лучанка. Вона повідомила, що у квітні 2018 року її ошукали на 15 тис. 600 грн. Зловмисник видурив у жінки кошти під приводом здійснення ремонту.
Поліцейські встановили причетність до даного злочину 30-річного місцевого мешканця.
Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбачено ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Санкція статті, зокрема, передбачає покарання до трьох років обмеження волі.
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Зловмиснику загрожує до трьох років обмеження волі, - пишуть на сайті ГУНП у Волинській області.
У п’ятницю, 3 серпня, до поліції із заявою про шахрайство звернулася 32-річна лучанка. Вона повідомила, що у квітні 2018 року її ошукали на 15 тис. 600 грн. Зловмисник видурив у жінки кошти під приводом здійснення ремонту.
Поліцейські встановили причетність до даного злочину 30-річного місцевого мешканця.
Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбачено ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Санкція статті, зокрема, передбачає покарання до трьох років обмеження волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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