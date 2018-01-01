Шахрай обдурив лучанку на 15 тисяч гривень

У Луцьку встановили особу шахрая, який під приводом здійснення ремонтних робіт видурив у жінки понад 15 тисяч гривень.Зловмиснику загрожує до трьох років обмеження волі, - пишуть на сайті ГУНП у Волинській області.У п’ятницю, 3 серпня, до поліції із заявою про шахрайство звернулася 32-річна лучанка. Вона повідомила, що у квітні 2018 року її ошукали на 15 тис. 600 грн. Зловмисник видурив у жінки кошти під приводом здійснення ремонту.Поліцейські встановили причетність до даного злочину 30-річного місцевого мешканця.Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбачено ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.Санкція статті, зокрема, передбачає покарання до трьох років обмеження волі.