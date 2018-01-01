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Луцькій автостанції не вистачає платформ

Луцькій автостанції не вистачає платформ
На автостанції №1 міста Луцька, що на вулиці Конякіна, не вистачає платформ – вокзал розрахований на 770 відправлень, а здійснює щоденно на 110 більше.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньРost повідомила виконувач обов’язків голови правління ПрАТ «ВОПАС» Наталія Гітун.

«Нам не вистачає платформ. У нас вокзал по паспорту розрахований на 770 відправлень, відправляємо ми за день 880. Нам не вистачає цих під’їздних платформ. Відповідно, можливо доцільно було б зробити ще зо дві платформи, але тут чомусь зайнято. Відповідно, ми змушені відмовляти деяким міжнародним перевізниками, які до нас звертаються, про заїзд в Луцьк», - розповіла жінка.

Адже фактично на автостанції дуже малий часовий проміжок між відправками і є небезпека, що при збільшенні кількості автобусів, вони будуть один одного «підрізати».

«Ми не вміщаємо такої великої кількості автобусів», - підсумувала жінка. Тому тут ще більше обурені тим, що підприємець намагається захопити ділянку – мовляв, там також можна було б облаштувати платформи.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що на автостанцію №1 від 7 серпня не пускатимуть автобуси. Таке рішення прийняли через рейдерське захопленням землі підприємцем Юрієм Геруном та пошкодження ним нерухомого майна ПрАТ «ВОПАС».

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Теги: автостанція, протест, Луцьк, транспорт
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