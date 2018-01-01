Луцькій автостанції не вистачає платформ





Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньРost повідомила виконувач обов’язків голови правління ПрАТ «ВОПАС» Наталія Гітун.



«Нам не вистачає платформ. У нас вокзал по паспорту розрахований на 770 відправлень, відправляємо ми за день 880. Нам не вистачає цих під’їздних платформ. Відповідно, можливо доцільно було б зробити ще зо дві платформи, але тут чомусь зайнято. Відповідно, ми змушені відмовляти деяким міжнародним перевізниками, які до нас звертаються, про заїзд в Луцьк», - розповіла жінка.



Адже фактично на автостанції дуже малий часовий проміжок між відправками і є небезпека, що при збільшенні кількості автобусів, вони будуть один одного «підрізати».



«Ми не вміщаємо такої великої кількості автобусів», - підсумувала жінка. Тому тут ще більше обурені тим, що підприємець намагається захопити ділянку – мовляв, там також можна було б облаштувати платформи.



Нагадаємо, раніше повідомляли, що на захопленням землі підприємцем Юрієм Геруном та пошкодження ним нерухомого майна ПрАТ «ВОПАС».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автостанції №1 міста Луцька, що на вулиці Конякіна, не вистачає платформ – вокзал розрахований на 770 відправлень, а здійснює щоденно на 110 більше.Про це у коментаріповідомила виконувач обов’язків голови правління ПрАТ «ВОПАС»«Нам не вистачає платформ. У нас вокзал по паспорту розрахований на 770 відправлень, відправляємо ми за день 880. Нам не вистачає цих під’їздних платформ. Відповідно, можливо доцільно було б зробити ще зо дві платформи, але тут чомусь зайнято. Відповідно, ми змушені відмовляти деяким міжнародним перевізниками, які до нас звертаються, про заїзд в Луцьк», - розповіла жінка.Адже фактично на автостанції дуже малий часовий проміжок між відправками і є небезпека, що при збільшенні кількості автобусів, вони будуть один одного «підрізати».«Ми не вміщаємо такої великої кількості автобусів», - підсумувала жінка. Тому тут ще більше обурені тим, що підприємець намагається захопити ділянку – мовляв, там також можна було б облаштувати платформи.Нагадаємо, раніше повідомляли, що на автостанцію №1 від 7 серпня не пускатимуть автобуси . Таке рішення прийняли через рейдерськеЮрієм Геруном та пошкодження ним нерухомого майна ПрАТ «ВОПАС».

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