Поліцейські з'ясовували, чи закривається луцька автостанція

Луцькі поліцейські з'ясовували, чи буде автостанція №1 припиняти свою роботу.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Нагадаємо,Згодом«Сьогодні (6 липня, - ред.) на офіційному сайті ПрАТ «Волинське обласне підприємство автобусних станцій» з’явилася інформація про те, що Автовокзал № 1 у Луцьку із 15 години 6 серпня припиняє свою роботу через конфлікт із підприємцем», - йдеться у повідомленні.Зазначили, що до автостанції виїхала слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції. Правоохоронці з’ясували, що між адміністрацією автостанції та підприємцем триває конфлікт з приводу оренди землі. Із правової точки зору цей конфлікт вирішується у площині цивільно-правових відносин.«Установа працювала та працює у звичному режимі, перебоїв у роботі автостанції не має», - запевняють у прес-службі поліції.