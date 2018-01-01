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Поліцейські з'ясовували, чи закривається луцька автостанція

Поліцейські з'ясовували, чи закривається луцька автостанція
Луцькі поліцейські з'ясовували, чи буде автостанція №1 припиняти свою роботу.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, про це стало відомо 6 липня.

Згодом розповіли деталі скандалу, через який нібито закривають луцьку автостанцію.

«Сьогодні (6 липня, - ред.) на офіційному сайті ПрАТ «Волинське обласне підприємство автобусних станцій» з’явилася інформація про те, що Автовокзал № 1 у Луцьку із 15 години 6 серпня припиняє свою роботу через конфлікт із підприємцем», - йдеться у повідомленні.

Зазначили, що до автостанції виїхала слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції. Правоохоронці з’ясували, що між адміністрацією автостанції та підприємцем триває конфлікт з приводу оренди землі. Із правової точки зору цей конфлікт вирішується у площині цивільно-правових відносин.

«Установа працювала та працює у звичному режимі, перебоїв у роботі автостанції не має», - запевняють у прес-службі поліції.

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Теги: автостанція, Луцьк, закриття, скандал, проблема, поліція
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