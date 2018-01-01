Дерев’янко розповів лучанам про переваги прямої демократії, яку він пропонує запровадити в Україні. ВІДЕО

Кандидат в президенти України, один з лідерів РУХУ НОВИХ СИЛ народний депутатна Волині зустрівся з представниками обласного ветеранського громадсько-культурного товариства "Холмщина" і мешканцями Луцька, та обговорив з ними свою президентську програму.Це товариство об'єднує українців, виселених у 40–50-х роках із Холмщини, Підляшшя та інших етнічних українських земель Польщі в Україну, їхніх нащадків. Основною метою товариства є задоволення та захист їх соціально-економічних, культурно-освітніх, духовних прав та інтересів. Під час зустрічі вони відзначили, що вся сутність чергової "нової" влади проявляється вже після півроку її діяльності та наголосили, що українцям доводиться терпіти цю владу ще 4,5 роки, і з ним нічого не можна вдіяти."Саме через таке постійне розчарування українців в представниках влади я пропоную ідею переходу до прямої демократії. Коли кожна людина через електронний кабінет буде приймати безпосередню участь у прийнятті загальнодержавних та місцевих рішень, зможе давати оцінку роботі чиновників і депутатів та зможе їх відкликати", — пояснив Дерев"янко.У присутніх також виникло питання, що сьогодні турбує чи не кожного українця: "чому постійно зростає ціна на газ?"."Всі нам розказують чергові казки, що є вимоги МВФ підняти ціни і т.д. Насправді це виключно політичне питання, а не економічне. Україна потребує тільки 1 млрд кубічних метрів газу додатково, крім того що видобуває сама. За останні 3-4 роки жодної міжнародної газової компанії в Україну не зайшло. А власниками українських газових компаній єЦя банда каже, що долає корупцію, ставить ціну на газ 7000 грн і нікого на цей ринок не пускає. Якби зайшла міжнародна компанія, то ринкова ціна б спала мінімум в 2 рази", — зазначив Дерев'янко.Мешканка Луцька поцікавилась у Дерев'янка, кого з кандидатів у президенти він бачить своїм основним конкурентом."Для мене вони всі є конкурентами, тому що вони хочуть зробити, не те що я, а зовсім інше. Серед них я бачу тільки людей, які хочуть зберегти стару систему", — відповів Дерев"янко.Крім того, присутні запитали у Дерев'янка, як Україна зможе розрахуватись із зовнішніми боргами."Сьогодні Україна боргує близько 75 мільярдів доларів. За ближчі 4-5 років більшу частину цього боргу можна буде погасити. За нашої моделі неоекономіки, яка мінімізує податковий тиск, легалізує всі види підприємницької діяльності, впровадить криптогривню, ВВП за 5 років зросте на 200-300%, бюджет зросте вдвічі. Це означає, що не зменшуючи витрати на пенсії, на оборону, ми матимемо профіцит ний бюджет і зможемо розрахуватись з боргами", — відповів Дерев'янко.Нагадаємо, один з лідерів РУХУ НОВИХ СИЛ Юрій Дерев"янко проводить зустрічі з активістами РНС та мешканцями у різних областях України. Кандидатуру Юрія Дерев'янка на президентські вибори вже підтримали на обласних конференція Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Чернігівська, Полтавська обласні організації.Президентська програма Дерев'янка складається з чотирьох частин: неоекономіка, цифрова держава, пряма демократія, безпека і оборона.