Ціна щастя – 26 тисяч євро: маленькій волинянці потрібні кошти на лікування

Єлизаветі Ковальчук з села Лежниця Іваничівського району виповнилося три роки, але дівчинка й досі не може говорити. Усе через те, що



Дитині встановили страшний діагноз – хронічна двобічна сенсоневральна глухота. Почути і навчитися розмовляти їй допоможе лише кохлеарна імплантація, - пише



Мама дівчинки зверталася до багатьох лікарів, правильний діагноз встановили у Волинському центрі слуху і мови «Медінкус», підтвердили його в Інституті отоларингології імені професора Коломійченка в Києві.



Мама Єлизавети каже, що доньку поставили в чергу і потрібно чекати 4 роки на операцію, проте хірургічне втручання треба робити вже.



Вона – наймолодша з 6-ти діток в цій сім’ї.



Якщо дитині поставлять імплантат, то вона матиме слух, а без нього Єлизавета не навчиться говорити, бо не чутиме.



Рідні дівчинки планують зробити операцію у Волинському обласному дитячому територіальному медичному об’єднанні (обласній дитячій лікарні), але на імплантат не вистачає ще майже 26 тисяч євро. На даний час родині вдалося зібрати лише 22 тисячі гривень.



Частину коштів збирають через соціальні мережі та засоби масової інформації.



Допомогти маленькій Єлизаветі почути світ може кожен, переказавши кошти на картку ПриватБанку 4149499115487090.



“Ми – родина найкращої дівчинки в світі, але склалось так життя, що мусимо просити допомоги у всіх небайдужих. Нашій Єлизаветі поставили діагноз: сенсоневральна двобічна глухота 5 ступеня. На жаль, слухові апарати їй не допоможуть. Потрібен кохлеарний імплант, який коштує 26 тисяч євро.



Наша багатодітна сім’я не може зібрати такі кошти. Допомагає родина, друзі, але навіть з їхньою допомогою ми не зможемо зібрати такі кошти. Просимо всіх – допоможіть Лізі почути та заговорити. Хай вас всіх благословить Бог”, – пише у Фейсбук мама дівчинки Софія Ковальчук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. з села Лежниця Іваничівського району виповнилося три роки, але дівчинка й досі не може говорити. Усе через те, що вона нічого не чує . Аби дитина почула цей світ, родині потрібно зібрати 26 тисяч євро.Дитині встановили страшний діагноз – хронічна двобічна сенсоневральна глухота. Почути і навчитися розмовляти їй допоможе лише кохлеарна імплантація, - пише Буг Мама дівчинки зверталася до багатьох лікарів, правильний діагноз встановили у Волинському центрі слуху і мови «Медінкус», підтвердили його в Інституті отоларингології імені професора Коломійченка в Києві.Мама Єлизавети каже, що доньку поставили в чергу і потрібно чекати 4 роки на операцію, проте хірургічне втручання треба робити вже.Вона – наймолодша з 6-ти діток в цій сім’ї.Якщо дитині поставлять імплантат, то вона матиме слух, а без нього Єлизавета не навчиться говорити, бо не чутиме.Рідні дівчинки планують зробити операцію у Волинському обласному дитячому територіальному медичному об’єднанні (обласній дитячій лікарні), але на імплантат не вистачає ще майже 26 тисяч євро. На даний час родині вдалося зібрати лише 22 тисячі гривень.Частину коштів збирають через соціальні мережі та засоби масової інформації.“Ми – родина найкращої дівчинки в світі, але склалось так життя, що мусимо просити допомоги у всіх небайдужих. Нашій Єлизаветі поставили діагноз: сенсоневральна двобічна глухота 5 ступеня. На жаль, слухові апарати їй не допоможуть. Потрібен кохлеарний імплант, який коштує 26 тисяч євро.Наша багатодітна сім’я не може зібрати такі кошти. Допомагає родина, друзі, але навіть з їхньою допомогою ми не зможемо зібрати такі кошти. Просимо всіх – допоможіть Лізі почути та заговорити. Хай вас всіх благословить Бог”, – пише у Фейсбук мама дівчинки Софія Ковальчук.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію