На луцькій автостанції встановили блоки, щоб «тримати оборону» від підприємця





Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньРost повідомила виконувач обов’язків голови правління ПрАТ «ВОПАС» Наталія Гітун.



Жінка розповіла, що сьогодні о 7 годині ранку від охорони надійшов дзвінок, що на територію АС проникла техніка.



«Підйомний кран, вантажівка і навантажувач з ковшем. Тому терміново я змушена була приїхати сюди, де зустрілася із підприємцем Геруном… Я побачила вже кран, який покидав територію, але наш працівник, який проживає недалеко, встиг повністю зняти, як кран підіймає і переміщає ларьок… Навантажувач в’їжджав сюди, намагався здерти бетон і вирівнювати територію. Довелося стати перед ним і сказати, що жодних дозвільних документі нема, немає ніякого права на діяльність і зіштовхнутися безпосередньо із Геруном, із яким я не була особисто знайома», - додала Гітун.



Жінка каже, що ділянка автостанції належить до земель оборони, промисловості, транспорту та зв’язку. Частині ділянки, через яку й виникла суперечка, незаконно змінили призначення на землі громадської забудови. Тому нині боряться за те, аби ділянку вилучили з карти Держгеокадастру. За словами Гітун, незаконність дій підтверджує рішення апеляційного суду від 2013 року. І хоч наразі його оскаржують в касаційній інстанції, поки рішення не скасоване.



«Поки рішення не буде скасоване, будь-які дії із цією ділянкою не можна проводити. А він заїхав із світлофора, із порушенням правил, без дозвільних документів, почав змінювати місце розташування МАФа та намагатися знімати тут асфальтне покриття», - додала жінка. Автостанція сплачує податки до бюджету міста за цю землю, займається її обслуговуванням та прибиранням.



«А він чомусь вважає, що ця земля за ним і він тут може робити, що хоче», - сказала Гітун. Окрім того, фактично посередині між МАФами підприємця та територією, де він нібито хотів зривати покриття, знаходиться нерухомість автостанції – вбиральня.



Таким чином, нині на автостанцію викликали поліцію, тут були представники ОДА та Укртрнсбезпеки. Представники підприємства подадуть і письмові скарги, адже, за їх словами, Герун веде підприємницьку діяльність із порушеннями. Так, вони звертають увагу на електропровід, який підприємець нібито незаконно провів та підвісив до свого закладу. Через те, що лінія звисає досить низько, її можуть зачепити деякі автобуси. Це, в свою чергу, може загрожувати безпеці пасажирів та працівників автостанції.



Тож територію, коли звідти поїхала техніка, завезли бетонні блоки, аби Герун знову її не привіз. Однак, за словами Гітун, у них є інформація, що він вже встиг завести на територію будівельні матеріали, та вичікує, коли усі підуть додому. Жінка вважає, що покриває підприємця міська влада. Адже з цієї території знесли усі МАФи, крім Герунового, і таким чином, чоловік позбавився конкурентів.



МАФ підприємця Олександра Грицика раніше стояв поряд – на території, яку сьогодні хотіли «розрівняли». За його словами, виконком кілька років не давав підприємцям дозволу на заміну паспорта прив’язки їхніх будівель. Міська рада щодо Геруна повідомила про «неоформлене користування», хоча такого закон не передбачає.



«Коли ми ставили МАФи, такого поняття як паспорт прив’язки не існувало. Ми постійно отримували відмови, бо тут МАФів бути не може. Але кожен підприємець мав будівельний паспорт і дозвіл виконкому - тобто документи всі, потрібні на той час, були», - мовив підприємець. За його словами, Герун на місці, де стояли ці МАФи, хоче будувати торгові ряди.



Журналіст Інформаційного агентства ВолиньPost зв’язувався із підприємцем телефоном, аби отримати його коментар. Однак чоловік, почувши, що телефонують журналісти, сказав «До побачення» та поклав слухавку. Більше додзвонитися до нього не вдалося.



Нагадаємо, раніше повідомляли, що на захопленням землі підприємцем Юрієм Геруном та пошкодження ним нерухомого майна ПрАТ «ВОПАС». Окрім того, на автостанції повідомили, що завтра вирішать, чи перенесуть рейси на Львівську, а також про те, що підприємству не вистачає платформ. Чи буде завтра працювати автостанція у звичному режимі з'ясовували правоохоронці.. Окрім того, юрист автостанції заявила про побиття.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на автостанції №1 на місці, де підприємець сьогодні зранку намагався розрівняти площу, встановили бетонні блоки. Таким чином, кажуть тут, хочуть запобігти захопленню землі.Про це у коментаріповідомила виконувач обов’язків голови правління ПрАТ «ВОПАС»Жінка розповіла, що сьогодні о 7 годині ранку від охорони надійшов дзвінок, що на територію АС проникла техніка.«Підйомний кран, вантажівка і навантажувач з ковшем. Тому терміново я змушена була приїхати сюди, де зустрілася із підприємцем Геруном… Я побачила вже кран, який покидав територію, але наш працівник, який проживає недалеко, встиг повністю зняти, як кран підіймає і переміщає ларьок… Навантажувач в’їжджав сюди, намагався здерти бетон і вирівнювати територію. Довелося стати перед ним і сказати, що жодних дозвільних документі нема, немає ніякого права на діяльність і зіштовхнутися безпосередньо із Геруном, із яким я не була особисто знайома», - додала Гітун.Жінка каже, що ділянка автостанції належить до земель оборони, промисловості, транспорту та зв’язку. Частині ділянки, через яку й виникла суперечка, незаконно змінили призначення на землі громадської забудови. Тому нині боряться за те, аби ділянку вилучили з карти Держгеокадастру. За словами Гітун, незаконність дій підтверджує рішення апеляційного суду від 2013 року. І хоч наразі його оскаржують в касаційній інстанції, поки рішення не скасоване.«Поки рішення не буде скасоване, будь-які дії із цією ділянкою не можна проводити. А він заїхав із світлофора, із порушенням правил, без дозвільних документів, почав змінювати місце розташування МАФа та намагатися знімати тут асфальтне покриття», - додала жінка. Автостанція сплачує податки до бюджету міста за цю землю, займається її обслуговуванням та прибиранням.«А він чомусь вважає, що ця земля за ним і він тут може робити, що хоче», - сказала Гітун. Окрім того, фактично посередині між МАФами підприємця та територією, де він нібито хотів зривати покриття, знаходиться нерухомість автостанції – вбиральня.Таким чином, нині на автостанцію викликали поліцію, тут були представники ОДА та Укртрнсбезпеки. Представники підприємства подадуть і письмові скарги, адже, за їх словами, Герун веде підприємницьку діяльність із порушеннями. Так, вони звертають увагу на електропровід, який підприємець нібито незаконно провів та підвісив до свого закладу. Через те, що лінія звисає досить низько, її можуть зачепити деякі автобуси. Це, в свою чергу, може загрожувати безпеці пасажирів та працівників автостанції.Тож територію, коли звідти поїхала техніка, завезли бетонні блоки, аби Герун знову її не привіз. Однак, за словами Гітун, у них є інформація, що він вже встиг завести на територію будівельні матеріали, та вичікує, коли усі підуть додому. Жінка вважає, що покриває підприємця міська влада. Адже з цієї території знесли усі МАФи, крім Герунового, і таким чином, чоловік позбавився конкурентів.МАФ підприємця Олександра Грицика раніше стояв поряд – на території, яку сьогодні хотіли «розрівняли». За його словами, виконком кілька років не давав підприємцям дозволу на заміну паспорта прив’язки їхніх будівель. Міська рада щодо Геруна повідомила про «неоформлене користування», хоча такого закон не передбачає.«Коли ми ставили МАФи, такого поняття як паспорт прив’язки не існувало. Ми постійно отримували відмови, бо тут МАФів бути не може. Але кожен підприємець мав будівельний паспорт і дозвіл виконкому - тобто документи всі, потрібні на той час, були», - мовив підприємець. За його словами, Герун на місці, де стояли ці МАФи, хоче будувати торгові ряди.Журналістзв’язувався із підприємцем телефоном, аби отримати його коментар. Однак чоловік, почувши, що телефонують журналісти, сказав «До побачення» та поклав слухавку. Більше додзвонитися до нього не вдалося.Нагадаємо, раніше повідомляли, що на автостанцію №1 від 7 серпня не пускатимуть автобуси . Таке рішення прийняли через рейдерськеЮрієм Геруном та пошкодження ним нерухомого майна ПрАТ «ВОПАС». Окрім того, на автостанції повідомили, що завтра вирішать, чи, а також про те, що підприємству. Чи буде завтра працювати автостанція у звичному режимі. Окрім того, юрист автостанції

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