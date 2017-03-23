До Луцька привезли мощі десяти цілителів

6 серпня Волинська єпархія УПЦ МП приймає Всеукраїнський хресний хід з мощами десяти святих цілителів.Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ МП.У понеділок мощі привезуть до кафедрального собору Всіх Святих Землі Волинської, де святині перебуватимуть до ранку середи, 8 серпня.У вівторок, 7 серпня, мощі на нетривалий час перевезуть до приміщення Волинської обласної клінічної лікарні у селі Боголюби Луцького району, де об 11:00 відбудеться Богослужіння для важких хворих. Після цього святині знову будуть знаходитись у кафедральному соборі Всіх Святих Землі Волинської.О 8:00 в середу, 8 серпня, мощі десяти святих цілителів привезуть до храму УПЦ, що знаходиться на території Луцького військового госпіталю, а далі хід вирушить з Волинської області."Всеукраїнський хресний хід з мощами великомученика Пантелеімона Цілителя, священномученика Антипи Пергамського, святого Луки Кримського, безсрібників Косми і Даміана, преподобного Агапіта Печерського, преподобних Даміана й Іпатія Печерських, преподобного Арсенія Каппадокійського, священномученикаІракліда Кіпрського триває вже близько року. Святині відвідали вже майже всі єпархії Української Православної Церкви, і Хресний хід з мощами цілителів дійшов до Волині та Рівненщини", - йдеться у повідомленні.