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До Луцька привезли мощі десяти цілителів

До Луцька привезли мощі десяти цілителів
6 серпня Волинська єпархія УПЦ МП приймає Всеукраїнський хресний хід з мощами десяти святих цілителів.

Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ МП.

У понеділок мощі привезуть до кафедрального собору Всіх Святих Землі Волинської, де святині перебуватимуть до ранку середи, 8 серпня.

У вівторок, 7 серпня, мощі на нетривалий час перевезуть до приміщення Волинської обласної клінічної лікарні у селі Боголюби Луцького району, де об 11:00 відбудеться Богослужіння для важких хворих. Після цього святині знову будуть знаходитись у кафедральному соборі Всіх Святих Землі Волинської.

О 8:00 в середу, 8 серпня, мощі десяти святих цілителів привезуть до храму УПЦ, що знаходиться на території Луцького військового госпіталю, а далі хід вирушить з Волинської області.

"Всеукраїнський хресний хід з мощами великомученика Пантелеімона Цілителя, священномученика Антипи Пергамського, святого Луки Кримського, безсрібників Косми і Даміана, преподобного Агапіта Печерського, преподобних Даміана й Іпатія Печерських, преподобного Арсенія Каппадокійського, священномученикаІракліда Кіпрського триває вже близько року. Святині відвідали вже майже всі єпархії Української Православної Церкви, і Хресний хід з мощами цілителів дійшов до Волині та Рівненщини", - йдеться у повідомленні.

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Теги: церква, УПЦ МП, мощі
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