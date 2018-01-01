Потужний вибух у Болоньї: є загиблі і постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 17:45
У північно-західному передмісті Болоньї, недалеко від міського аеропорту, на шосе прогриміли вибухи, які спровокували сильну пожежу.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ, - пише ТСН.
За попередніми даними, у ДТП потрапила вантажівка, яка перевозила легкозаймисті речовини, ймовірно, автоцистерна з паливом.
Унаслідок вибухів спалахнули також автомобілі, які стояли на майданчиках дилерських центрів уздовж шосе, у кількох будинках вибухами вибило стекла, а також частково обвалилась естакада.
Також повідомляється, що щонайменше 40 людей постраждали, одна людина загинула. Деякі з постраждалих отримали травми від уламків, що розліталися з місця вибухів.
Водночас зазначається, що на роботі аеропорту інцидент не позначився.
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Про це повідомляють місцеві ЗМІ, - пише ТСН.
За попередніми даними, у ДТП потрапила вантажівка, яка перевозила легкозаймисті речовини, ймовірно, автоцистерна з паливом.
Унаслідок вибухів спалахнули також автомобілі, які стояли на майданчиках дилерських центрів уздовж шосе, у кількох будинках вибухами вибило стекла, а також частково обвалилась естакада.
Також повідомляється, що щонайменше 40 людей постраждали, одна людина загинула. Деякі з постраждалих отримали травми від уламків, що розліталися з місця вибухів.
Водночас зазначається, що на роботі аеропорту інцидент не позначився.
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