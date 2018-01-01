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Потужний вибух у Болоньї: є загиблі і постраждалі. ФОТО

Потужний вибух у Болоньї: є загиблі і постраждалі. ФОТО
У північно-західному передмісті Болоньї, недалеко від міського аеропорту, на шосе прогриміли вибухи, які спровокували сильну пожежу.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, - пише ТСН.

За попередніми даними, у ДТП потрапила вантажівка, яка перевозила легкозаймисті речовини, ймовірно, автоцистерна з паливом.

Унаслідок вибухів спалахнули також автомобілі, які стояли на майданчиках дилерських центрів уздовж шосе, у кількох будинках вибухами вибило стекла, а також частково обвалилась естакада.

Також повідомляється, що щонайменше 40 людей постраждали, одна людина загинула. Деякі з постраждалих отримали травми від уламків, що розліталися з місця вибухів.

Водночас зазначається, що на роботі аеропорту інцидент не позначився.
Потужний вибух у Болоньї: є загиблі і постраждалі. ФОТО
Потужний вибух у Болоньї: є загиблі і постраждалі. ФОТО
Потужний вибух у Болоньї: є загиблі і постраждалі. ФОТО
Потужний вибух у Болоньї: є загиблі і постраждалі. ФОТО

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Теги: вибух, Болонья
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