Потужний вибух у Болоньї: є загиблі і постраждалі. ФОТО





Про це повідомляють місцеві ЗМІ, - пише



За попередніми даними, у ДТП потрапила вантажівка, яка перевозила легкозаймисті речовини, ймовірно, автоцистерна з паливом.



Унаслідок вибухів спалахнули також автомобілі, які стояли на майданчиках дилерських центрів уздовж шосе, у кількох будинках вибухами вибило стекла, а також частково обвалилась естакада.



Також повідомляється, що щонайменше 40 людей постраждали, одна людина загинула. Деякі з постраждалих отримали травми від уламків, що розліталися з місця вибухів.



Водночас зазначається, що на роботі аеропорту інцидент не позначився.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У північно-західному передмісті Болоньї, недалеко від міського аеропорту, на шосе прогриміли вибухи, які спровокували сильну пожежу.Про це повідомляють місцеві ЗМІ, - пише ТСН За попередніми даними, у ДТП потрапила вантажівка, яка перевозила легкозаймисті речовини, ймовірно, автоцистерна з паливом.Унаслідок вибухів спалахнули також автомобілі, які стояли на майданчиках дилерських центрів уздовж шосе, у кількох будинках вибухами вибило стекла, а також частково обвалилась естакада.Також повідомляється, що щонайменше 40 людей постраждали, одна людина загинула. Деякі з постраждалих отримали травми від уламків, що розліталися з місця вибухів.Водночас зазначається, що на роботі аеропорту інцидент не позначився.

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