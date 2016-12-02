Двоє волинян «обчистили» холодильник у Шацьку

У селищі Шацьк на гарячому впіймали чоловіка та жінку, які викрали з холодильника місцевої жительки їжу та спиртне.Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.Жительки смт. Шацьк, 1983 року народження повідомила про те, що у дворі побачила особу, яка крала продукти та спиртні напої, які знаходились на ганку в холодильнику.На місці події оперативники виявили молодого чоловіка та дівчину 30-ти та 26-ти років, жителів Любомльського району, які були затримані на місці вчинення злочину.За вказаним фактом матеріали внесли до ЄРДР за ст. 185 КК України (крадіжка).