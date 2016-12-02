Двоє волинян «обчистили» холодильник у Шацьку
Сьогодні, 17:35
У селищі Шацьк на гарячому впіймали чоловіка та жінку, які викрали з холодильника місцевої жительки їжу та спиртне.
Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.
Жительки смт. Шацьк, 1983 року народження повідомила про те, що у дворі побачила особу, яка крала продукти та спиртні напої, які знаходились на ганку в холодильнику.
На місці події оперативники виявили молодого чоловіка та дівчину 30-ти та 26-ти років, жителів Любомльського району, які були затримані на місці вчинення злочину.
За вказаним фактом матеріали внесли до ЄРДР за ст. 185 КК України (крадіжка).
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Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.
Жительки смт. Шацьк, 1983 року народження повідомила про те, що у дворі побачила особу, яка крала продукти та спиртні напої, які знаходились на ганку в холодильнику.
На місці події оперативники виявили молодого чоловіка та дівчину 30-ти та 26-ти років, жителів Любомльського району, які були затримані на місці вчинення злочину.
За вказаним фактом матеріали внесли до ЄРДР за ст. 185 КК України (крадіжка).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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