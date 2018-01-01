Приїхали на Світязь, а житла - нема: шахраї «кинули» сім'ю із Львівщини
Сьогодні, 18:34
Молода сімейна пара з міста Стрий Львівської області, приїхавши в с. Світязь, не знайшли будинку, в якому попередньо забронювали житло.
Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.
Виявилося, що напередодні молоді люди в якості попередньої оплати при бронюванні будинку відпочинку за допомогою інтернету в с. Світязь перерахували кошти в сумі 1600 гривень на банківський рахунок, однак приїхавши за адресою будинку не знайшли.
Власник, який зареєстрований в інтернет мережі на зв'язок не вийшов, за вказаним фактом матеріали внесли до ЄРДР за ст. 190 (шахрайство).
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Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.
Виявилося, що напередодні молоді люди в якості попередньої оплати при бронюванні будинку відпочинку за допомогою інтернету в с. Світязь перерахували кошти в сумі 1600 гривень на банківський рахунок, однак приїхавши за адресою будинку не знайшли.
Власник, який зареєстрований в інтернет мережі на зв'язок не вийшов, за вказаним фактом матеріали внесли до ЄРДР за ст. 190 (шахрайство).
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