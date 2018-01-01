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Приїхали на Світязь, а житла - нема: шахраї «кинули» сім'ю із Львівщини

Приїхали на Світязь, а житла - нема: шахраї «кинули» сім'ю із Львівщини
Молода сімейна пара з міста Стрий Львівської області, приїхавши в с. Світязь, не знайшли будинку, в якому попередньо забронювали житло.

Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.

Виявилося, що напередодні молоді люди в якості попередньої оплати при бронюванні будинку відпочинку за допомогою інтернету в с. Світязь перерахували кошти в сумі 1600 гривень на банківський рахунок, однак приїхавши за адресою будинку не знайшли.

Власник, який зареєстрований в інтернет мережі на зв'язок не вийшов, за вказаним фактом матеріали внесли до ЄРДР за ст. 190 (шахрайство).

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Теги: шахрайство, гроші, кримінал, Світязь
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